Laura Kövesi, procurorul-șef european, dezvăluie amploarea corupției în UE

Laura Kövesi, procurorul-șef european, trage un semnal de alarmă cu privire la amploarea corupției în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat publicației germane, Kövesi subliniază necesitatea unei atenții sporite asupra acestei probleme care afectează toate statele membre.

Procurorul-șef european evidențiază legătura dintre corupție și tragedii, aducând ca exemplu accidentul feroviar din Grecia din martie 2023, care a dus la pierderea a 57 de vieți.

„Investigațiile noastre au arătat că Grecia a primit milioane de euro de la UE pentru rețeaua sa feroviară. Sistemul de semnalizare trebuia modernizat. Dacă proiectul ar fi fost implementat la timp și în mod corect, tragedia ar fi putut fi evitată”, a spus Laura Codruța Kövesi.

Parchetul European – o instituție unică în lupta împotriva fraudei

În calitate de șef al Parchetului European (EPPO), Kövesi conduce o instituție unică, formată din 24 de țări ale UE, care investighează cazuri de fraudă cu subvenții și infracțiuni financiare la nivel transfrontalier. EPPO are competențe extinse, putând efectua percheziții, confisca probe, aresta suspecți și îi aduce în fața justiției.

„Nu există țară curată. Corupție, fraudă cu subvenții, fraudă cu TVA, fraudă vamală: nimeni nu poate spune că acestea nu există la el”, a mai precizat Laura Codruța Kövesi.

Germania este o țintă preferată pentru grupările implicate în spălare de bani prin fraudă cu TVA. Anual, statul german pierde aproape zece miliarde de euro din cauza acestor practici.

Experiența din România

Laura Codruța Kövesi cunoaște bine fenomenul corupției din țara sa natală, România, considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. În 2006, a devenit cel mai tânăr și primul procuror general feminin al țării.

„Am văzut cum corupția ne afectează viața de zi cu zi și probabil că am vrut să fac ceva important pentru societate. Și am crezut că prin munca mea pot schimba ceva”, spune Kövesi.

Lupta împotriva corupției în România

În calitate de șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România, Kövesi a trimis în judecată mii de funcționari și politicieni, inclusiv deputați, miniștri și doi foști prim-miniștri, mulți dintre aceștia ajungând în închisoare.

În 2018, a fost supusă unei proceduri de demitere, fiind acuzată că dăunează reputației țării. A urmat o acuzație de corupție, însă Kövesi a câștigat procesul și a fost achitată. Cu toate acestea, a fost demisă.

În 2019, Kövesi a fost numită primul procuror-șef european. De atunci, a deschis 2.666 de investigații cu daune estimate la 24,8 miliarde de euro.

Ea investighează cazuri de deturnare de fonduri UE, inclusiv în Parlamentul European, și anchetează guvernul grec pentru presupusa deturnare a subvențiilor agricole. De asemenea, acordul controversat pentru vaccinuri al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află pe biroul său.

Obstacole în calea luptei anticorupție

Kövesi se confruntă cu încercări de a-i limita activitatea chiar și la nivel european. Ea relatează:

„Nu mi-aș fi imaginat că voi trăi asta la nivel european. Unii politicieni, nu toți, dar unii dintre ei, îmi spun: Doamnă Kövesi, nu ar trebui să vorbiți atât de mult despre aceste cazuri și nu ar trebui să publicați statisticile. Pentru că dacă oamenii văd că avem atât de multe cazuri, vor crede că suntem toți corupți.

Și eu răspund de fiecare dată: Bine, dacă nu public comunicatul de presă și spun că avem zero cazuri, asta înseamnă că totul este în regulă și toate țările sunt curate?

Nu m-aș fi așteptat ca și în Europa să existe tendința de a nu aborda problemele atunci când ele există”, a explicat ea.

Importanța continuării luptei anticorupție

Laura Codruța Kövesi este hotărâtă să continue lupta împotriva corupției. Ea subliniază că Uniunea Europeană dispune de fonduri substanțiale, iar riscul de deturnare a acestora este mare. Acești bani ar trebui să fie folosiți pentru îmbunătățirea spitalelor, educației și infrastructurii.

Deși recunoaște că nu va dispărea niciodată (n.r. corupția), Kövesi consideră că lupta merită efortul. Ea subliniază importanța sentimentului de justiție pentru cetățeni și democrație, care poate fi asigurat doar printr-o justiție independentă și puternică.

Pentru mai multe detalii despre activitatea Laurei Kövesi, Tagesschau.de recomandă un portret amplu disponibil în emisiunea Europamagazin, difuzată duminică la ora 12.45 pe canalul ARD sau accesibilă oricând în mediateca ARD.

