Puştiul din Feteşti a luat bacalaureatul cu 7.16 şi va deveni pompier. Era visul tatălui său şi a devenit visul lui. Copil de erou, tânărul ar fi putut merge la orice unitate de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne. La şcoli mai bune, la meserii mai liniştite şi mai bănoase.

”Dar am ales cariera tatălui meu, de pompier. Şi am muncit pentru asta. Am mers la cursurile organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Ugenţă şi am participat la mai multe aplicaţii, inclusiv la o simulare ale unui accident cu victime multiple”, spune el.

”Am jurat că-i voi călca pe urme!”

”Când tata a murit abia îmi luasem buletinul. Am jurat că-i voi călca pe urme”, spune Andrei Boitan, fiul pompierului erou Gabriel Boitan. Andrei a obţinut media 7.16 după ce a luat 6.65 la română, 5.20 la matematică şi 9.65 la biologie. Aceasta a fost prima condiţie. A doua, să se pregătească pentru specificul muncii de pompier.

„Sunt fericit, ştiu că şi tata ar fi fost. Îl simt că e mereu lângă mine, chiar dacă fizic îi simt lipsa tot timpul. Voi merge la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri din Boldeşti”, spune Andrei către cititorii săi favoriţi, cei ai Libertăţii.

Ziarul i-a însoţit aceşti cinci ani de strădanii, scriind mai mereu despre eforturile acestui puşti încăpăţânat.

„E o mândrie că pot îmbrăca haina pe care a purtat-o şi tata. Mă simt puternic şi ştiu că-mi voi face datoria cel puţin la fel de bine cum a făcut-o şi el. De acum îmi iau viaţa în propriile mâini. Dar mereu voi fi cu gândul la tata. El m-a inspirat, el mă susţine...”, spune, cu emoţie, Andrei Boitan.

La Intrarea în sediul IGSU din Bucureşti, de care aparţin şi pompierii, sunt portretele eroilor acestei arme.

Ori de câte ori va avea un drum acolo, Andrei ştie în ce direcţie să se uite.

Salvatorul care n-a mai putut fi salvat

În urmă cu exact 5 ani, în luna 2013, Gabriel Boitan își încheia, la doar 42 de ani, ultima misiune. Pompierul Gărzii Fetești şi-a pierdut viaţa în timpul operaţiunilor de salvare desfăşurate pe şantierul din oraș, unde doi muncitori au fost prinşi sub un mal de pământ.

În momentul în care militarii au coborât în şanţul adânc de 4 metri, un alt val de pământ a căzut. Prinşi sub avalanşa de lut au fost doi dintre pompierii din cadrul echipei de salvare. Unul dintre aceştia a fost servantul Gabriel Boitan. El a fost în cele din urmă scos la suprafaţă și, din nefericire, inima lui a încetat să mai bată. Vreme de 45 de minute medicii sosiţi la faţa locului au încercat să-l resusciteze, însă efortul lor a fost zadarnic. Eroul mort la datorie a fost avansat de superiori de la gradul de plutonier, la cel de sublocotenent.

20 de angajaţi MAI, morţi la datorie în ultimii cinci ani

Nu mai puţin de 20 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au murit la datorie în ultimii cinci ani. Fie că vorbim de pompieri care au încercat să stingă incendii sau au pierit după ce au salvat semeni de-ai lor prinşi în situaţii dificile, fie că vorbim de poliţişti care s-au prăpădit în timpul misiunilor de ordine şi siguranţă publică, toţi apar acum, cu tot cu povestea tragică din dreptul numelui lor, pe site-ul MAI, într-o rubrică dedicată eroilor, ”IN MEMORIAM”.

