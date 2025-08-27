Ridicat din parc

Este vorba, se pare, de unul dintre liderii partidului Renașterea și „activistul” așa-numitului bloc Victorie, Iuri Vitneanski. Acesta ar fi fost reținut în parc de către forțele de ordine, în sectorul Botanica, „în timpul unei plimbări obișnuite”.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a precizat că acesta ar fi intenționat, alături de alte persoane, să blocheze coloanele oficiale care urmează să vină de la aeroport.

Conform Stop Fals, într-un raport al Serviciului de Informație și Securitate, Vitneanski apare pe lista celor care promovează narațiuni pro-Kremlin la indicațiile oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicare în „furtul miliardului”.

Anterior, Poliția i-a avertizat pe oameni să nu se lase influențați de „provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței R. Moldova.

De asemenea, poliția a publicat o înregistrare a unui mesaj vocal în care un bărbat explică „băieților” că trebuie să se întâlnească în centrul capitalei „pe la 16:40-16:30”, pentru „miniprotest”.

Recomandări PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Liderii Franței, Germaniei și Poloniei se întâlnesc miercuri în Republica Moldova pentru a încuraja alegătorii să se distanțeze de Rusia și să susțină guvernul pro-UE, scrie Politico. Președinta Maia Sandu și partidul său, PAS, se pregătesc pentru alegeri parlamentare decisive pe 28 septembrie, în contextul temerilor că Moscova încearcă să influențeze rezultatul și să blocheze parcursul european al țării, citează News.ro.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025

Alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova sunt mai importante decât celelalte organizate până acum, deoarece există riscul pierderii independenței și transformării statului „într-un alt Belarus”, în locul continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, avertizează scriitorul, jurnalistul și comentatorul politic Nicolae Negru într-un interviu acordat pentru Libertatea.

„(…)Da, alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt cruciale, mai importante decât altele de până acum, fiindcă există riscul să pierdem independența și să fim mobilizați carne de tun în armata rusă, ca să luptăm împotriva Ucrainei.

Totodată, conform acestuia, „Putin și-ar dori transformarea Republicii Moldova într-un alt Belarus, declanșând în acest scop un adevărat război informațional împotriva guvernării moldave, demonizând-o. Se întreprind și alte acțiuni mai puțin vizibile, diversioniste, destabilizatoare, așa încât termenul „război hibrid” e justificat în deplină măsură”.





