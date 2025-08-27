Moldova a devenit ţinta liderului rus Vladimir Putin

„Există cei care vor încerca să ne abată de la calea cea bună. Au mai încercat şi înainte… Dar poporul moldovean ştie ce este mai bine pentru el”, este de aşteptat să spună Maia Sandu miercuri, la un miting organizat cu ocazia Zilei Independenţei ţării. „Pentru ţara noastră, cea mai bună alegere este să fim alături de Franţa, Germania, Polonia şi celelalte naţiuni ale continentului nostru în marea familie a păcii – Uniunea Europeană”, va sublinia şefa statului.

O ţară cu 2,4 milioane de locuitori, situată între România şi Ucraina, Moldova a devenit ţinta liderului rus Vladimir Putin. În timp ce Moscova duce un război fizic pentru a subjuga Ucraina, ea foloseşte tactici hibride pentru a încerca să controleze Moldova, inclusiv manipularea la scară largă a alegătorilor în timpul scrutinelor, notează Politico.

Maia Sandu a obținut un al doilea mandat cu o marjă foarte mică

Vizita din această săptămână a preşedintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz şi a prim-ministrului polonez Donald Tusk are scopul de a ajuta Moldova să rămână pe calea aderării la UE şi de a reaminti alegătorilor că există o alternativă la Rusia.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

„Aceasta nu este doar o vizită, ci și o legătură vie între Europa şi poporul moldovean”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al partidului CDU, aflat la guvernare în Germania. „Niciunul dintre aliaţii noştri nu va mai rămâne singur în faţa agresiunii ruseşti”, dă asigurări oficialul CDU.

Anul trecut, Maia Sandu şi-a asigurat un al doilea mandat cu o marjă foarte mică, în urma unor alegeri marcate de fraude electorale, inclusiv o schemă prin care alegătorii erau plătiţi să-i susţină pe adversarii ei favorabili Kremlinului. Un referendum simultan privind aderarea la UE a fost aprobat cu o marjă extrem de îngustă, de 50,4% faţă de 49,6%.

În ambele cazuri, voturile celor 250.000 de moldoveni care trăiesc în străinătate, mulţi dintre ei în ţări ale UE, au constituit un pilon-cheie al sprijinului acordat guvernului liberal.

Rusia, acuzată că se amestecă în politica Republicii Moldova

La începutul acestei luni, consilierul pentru securitate naţională al Moldovei, Stanislav Secrieru, a avertizat că există temeri crescânde cu privire la dezinformarea îndreptată împotriva diasporei şi chiar la posibile perturbări la secţiile de votare din străinătate.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Serviciile de securitate de la Chișinău au tras și ele un semnal de alarmă, avertizând că diaspora moldovenească a devenit ținta unei operațiuni sofisticate de manipulare orchestrate de Kremlin. De la site-uri fantomă care imită presa europeană până la alerte false cu bombă la secțiile de vot, arsenalul este deja în acțiune, scrie publicația Politico.

Ce este rețeaua „Matrioșka” și cum funcționează

Campania de influențare este pusă în mișcare de rețeaua „Matrioșka”, o structură de propagandă afiliată Kremlinului. Aceasta folosește site-uri false care imită aspectul publicațiilor europene legitime, cu scopul de a răspândi informații denigratoare despre instituțiile democratice moldovenești și despre guvernul condus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), proeuropean.

Mesajele distribuite sunt menite să descurajeze participarea la vot a moldovenilor din diaspora sau să-i determine să sprijine partide care se declară proeuropene, dar care în realitate promovează interesele Moscovei.

Bombă, bani și proteste regizate

Potrivit oficialilor moldoveni, Rusia ar putea recurge din nou la metode deja testate: alerte false cu bombă la secțiile de vot din orașe europene, proteste organizate în fața ambasadelor pentru a mima nemulțumirea față de procesul electoral și chiar oferirea de bani în schimbul votului pentru partide apropiate de Kremlin.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

În 2024, un referendum privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană a fost câștigat la limită, grație voturilor prin corespondență și celor exprimate în diaspora. Moscova a încercat și atunci să influențeze rezultatul, oferind „recompense” financiare alegătorilor dispuși să voteze pro Rusia.