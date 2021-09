A ajuns la spitalul Matei Balș din Capitală, acolo unde a fost testată pozitiv. „Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate.

Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate”, a declarat Liliana Mocanu, la tv cu doar câteva ore înainte ca salvarea să ajungă la casa ei.

„Sperăm să vină o salvare mai rapid, ca să o testeze şi pe Ana (n.r. fiica ei). Din păcate, sunt foarte solicitate, la alţii au venit şi după 72 de ore o salvare pentru un PCR. Sunt spitalele pline şi e pe bune.

Nu stă nimeni să nu se ducă la un bolnav, e plin şi e grav. Am frisoane, o stare de rău continuu. O să fie bine. Nu mai refuz nicio invitaţie de acum, o să vin la tine în platou. Numai să mă fac bine”, a mai spus Liliana Mocanu „La Măruță”.

