Casa Albă a transmis că SUA au negociat acest schimb complex cu Rusia şi alte ţări. Opt persoane, inclusiv spioni, deţinute în Occident au fost predate Rusiei. Germania a confirmat că printre aceste persoane se află agentul Vadim Krasikov, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui fost comandant separatist ceceno-georgian într-un parc din Berlin.

Turcia, care a coordonat acest schimb, a declarat că zece deţinuţi, inclusiv doi minori, au fost transferaţi în Rusia, 13 în Germania şi trei în SUA. În cadrul schimbului au mai fost implicate Polonia, Slovenia, Norvegia şi Belarus.

Casa Albă a publicat lista cu numele persoanelor eliberate în cadrul acestui schimb de deținuți, inclusiv trei cetăţeni americani şi un rezident permanent legal: jurnalistul Evan Gershkovich, fostul pușcaș marin Paul Whelan,jurnalista Alsu Kurmașeva şi disidentul Vladimir Kara-Murza.

Today, I stood beside the families of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir in the Oval Office as they spoke to their loved ones for the first time since they regained freedom.



These families never lost hope.



And today, they'll each be reunited with the missing piece of their soul. pic.twitter.com/v4Sv4fxsPd