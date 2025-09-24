Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie verdictul la pensiile speciale ale magistraților, așa cum Libertatea anunțase ziua precedentă că se va întâmpla. În acest context, Bolojan a fost întrebat dacă își menține afirmațiile că va renunța la funcție în cazul în care CCR va „pica” proiectul privind pensiile magistraților peste două săptămâni.

„În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit aceste proiecte, căutând să respecte toate rigorile constituționale, așteptăm decizia CCR la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că proiectele respectă prevederile constituționale, dar Curtea se va pronunța așa cum consideră de cuviință”, a spus Ilie Bolojan.

Și a continuat: „Am văzut discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru”.

„Eu am spus și continui să spun că rămân în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a conchis șeful Executivului.

