„Domnule ambasador al Federației Ruse, să fim sinceri, Kremlinul folosește proviziile de hrană ca pe o rachetă invizibilă împotriva țărilor în curs de dezvoltare”, a spus Michel în timpul reuniunii Consiliului de Securitate de la New York.

„Consecințele dramatice ale războiului Rusiei se răspândesc pe tot globul, iar acest lucru duce la creșterea prețurilor la alimente, împinge oamenii în sărăcie și destabilizază regiuni întregi. Rusia este singura responsabilă pentru această criză alimentară”, a continuat oficialul european declarația care a provocat furia ambasadorului rus.

