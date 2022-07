Ucraina are acum „o perspectivă foarte clară” după decizia Uniunii Europene de a acorda statutul de țară candidată pentru aderarea la blocul comunitar, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen într-un discurs, prin videoconferință, în fața Parlamentului ucrainean.

„Ucraina are acum o perspectivă europeană foarte clară. Ucraina este o țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce era aproape de neimaginat în urmaă cu cinci luni”, a declarat liderul european.

„Iar astăzi este înainte de toate este un moment să sărbătorim această bornă istorică, o victorie a determinării și a hotărârii și o victorie a întregii mișcări care a început în urmă cu 8 ani în Maidan”, a complet Ursula von der Leyen.

Momentul a fost sărbătorit și de președintele Parlamentului ucrainean, Ruslamn Stefanchuk, care a distribuit pe Twitter o imagine cu steagul UE.

„Un moment istoric. Steagul Uniunii Europene este acum în Parlamentul Ucrainei. A fost visul meu. A devenit realitatea”, a scris el pe Twitter.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament ???? It was my dream ?? It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u