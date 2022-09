Noi imagini apărute în mediul online, după ce forțele ucrainene au reușit să recucerească o mare parte din regiunea Harkov, arată nu doar atrocitățile comise de ruși, ci și modul în care rușii îi torturau pe civili și pe soldați. Aceștia erau închiși în pivnițe improvizate și, adesea, supuși unor torturi de neimaginat.

Anchetatorii ucraineni au găsit așa-numitele „camere de tortură” și dispozitive folosite de forțele ruse în mai multe zone eliberate din regiunea nord-estică Harkov, a precizat președintele Volodimir Zelenski, în discursul său adresat națiunii în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit CNN.

„Peste zece camere de tortură au fost deja găsite în zonele eliberate din regiunea Harkov – în diferite orașe și localități”, a declarat Zelenski. „Pe măsură ce ocupanții au fugit, au abandonat și dispozitivele de tortură”, a adăugat liderul de la Kiev.

❗️ These are what the torture chambers-prison of the Katsaps in Kupyansk looks like…



Russia will bear responsibility for violating humanitarian rights and committing war crimes against the people of Ukraine#RussiaIsATerroristState #RussiaIsANaziState #UkraineRussianWar pic.twitter.com/jmQmFv13B5