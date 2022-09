Anchetatorii ucraineni au găsit așa-numitele „camere de tortură” și dispozitive folosite de forțele ruse în mai multe zone eliberate din regiunea nord-estică Harkov, a precizat președintele Volodimir Zelenski, în discursul său adresat națiunii în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit CNN.

„Peste zece camere de tortură au fost deja găsite în zonele eliberate din regiunea Harkov, în diferite orașe și localități”, a declarat Zelenski. „Pe măsură ce ocupanții au fugit, au abandonat și dispozitivele de tortură”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Chiar și într-o gară obișnuită, Kozacha Lopan, au găsit o cameră pentru tortură, au găsit instrumente pentru tortură electrică”, a mai spus liderul de la Kiev.

Anterior în cursul zilei de sâmbătă, procuratura regională din Harkov a făcut afirmații similare. Biroul procurorului regional din Harkov a furnizat, de asemenea, fotografii ale „camerei de tortură” și ale unui „dispozitiv cu care ocupanții torturau civili”.

Vineri, 16 septembrie, Ihor Klimenko, șeful Poliției Naționale a Ucrainei, a anunțat și el că au fost găsite zece camere de tortură pe teritoriile eliberate din Harkov.

Civilii din Kupiansk, ținuți în cuști

Imaginile care au început de atunci să fie distribuite în mediul online arată că civilii ucraineni din orașul recent eliberat Kupiansk care fuseseră reținuți au fost închiși în cuști.

❗️ These are what the torture chambers-prison of the Katsaps in Kupyansk looks like…



Russia will bear responsibility for violating humanitarian rights and committing war crimes against the people of Ukraine#RussiaIsATerroristState #RussiaIsANaziState #UkraineRussianWar pic.twitter.com/jmQmFv13B5 — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) September 17, 2022

De altfel, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat, sâmbătă, că ofițerii Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) i-au torturat pe locuitorii din Kupiansk, potrivit The Kyiv Independent.

Aflați în Kupiansk, pe vremea când orașul se afla sub ocupația trupelor ruse, agenții FSB au torturat rezidenți de aici, amenințându-i că îi vor trimite pe un câmp minat și că le vor ucide familiile.

Una dintre victime a declarat, potrivit SBU: „Timp de 40 de minute, au folosit un pistol cu electroșocuri asupra mea, apoi au tras în mine ori cu o armă cu aer comprimat, ori cu un pistol cu gaz, nu știu – eram într-un sac”.

Torturile din Izium

Într-o pădure din Izium, oraș recent eliberat de forțele ucrainene, s-a descoperit o groapă comună cu 440 de corpuri îngropate. Din rapoartele autorităților, cel puţin un cadavru a fost găsit cu mâinile legate cu frânghie la spate.

Și în acest oraș au fost descoperite astfel de camere, unde ocupanții ruși îi interogau și torturau pe ucraineni.

The video shows the Russian torture chamber in Izyum. Here the Russian occupiers conducted interrogations and tortured people. Ukraine is fighting a terrorist state. #StopRussia



? Ombudsman Dmytro Lubinets pic.twitter.com/VYloUMR9og — UkraineWorld (@ukraine_world) September 16, 2022

Maxim, un bărbat de 50 de ani, supraviețuitor al ororilor de acolo, a povestit clipele de coșmar pe care le-a trăit.

„De câte ori mă scoteau pentru interogatorii din celula umedă și mucegăită, îmi puneau un sac pe cap. Toate geamurile erau acoperite cu cârpe, era întuneric total”, a explicat bărbatul, pentru publicația germană Bild. „Îmi repetau întruna să le spun cine sunt contactele mele. Mi-au aplicat șocuri electrice încontinuu, timp de trei zile. Dar ce să le spun, despre ce?”, a mai povestit Maxim.

„M-au legat de mâini și de picioare, au atașat electrozii și au folosit șocuri electrice. Mi-au pus și o mască de gaz pe cap”, și-a amintit bărbatul.

Atrocitățile atribuite forțelor ruse în nord-estul Ucrainei au ieșit la iveală după contraofensiva prin care Kievul a reușit să recucerească până acum în jur de 6.000 de kilometri pătrați de teritoriu.

Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a anunțat că vrea să trimită „în scurt timp” o echipă la Izium, pentru a verifica, după descoperirea sutelor de morminte, acuzaţiile autorităţilor ucrainene privind atrocitățile și execuțiile comise de trupele ruse.

