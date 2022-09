Satul Bilohorivka din regiunea Luhansk se află acum în întregime sub control ucrainean, potrivit unui mesaj postat luni pe Telegram de Sehii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk, informează CNN.

Haidai le-a cerut ucrainenilor să aibă răbdare cu operațiunea de eliberare a orașelor și satelor din regiunea Luhansk, spunând că se dovedește a fi o operațiune „mult mai dificilă” decât eliberarea regiunii Harkov.

#Ukraine ??: a destroyed Russian T-64 tank sitting on the bank of the Oskil river in #Kharkiv pic.twitter.com/CvgkLaaRUF