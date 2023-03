Ministerul ucrainean al Apărării consideră că președintele rus Vladimir Putin a vizitat orașul ocupat Mariupol din regiunea Donețk în timpul nopții de sâmbătă spre duminică „așa cum îi stă bine unui hoț” atât din motive de securitate, dar și pentru că rușii nu au vrut să arate adevărata priveliște a orașului distrus, scrie The Kyiv Independent.

„Întunericul îi permite să evidențieze ceea ce vrea să arate și ține departe de ochii curioșilor atât orașul pe care armata sa l-a distrus complet, cât și pe puținii locuitori care au reușit să supraviețuiască”, afirmă duminică, într-o declarație publicată pe Twitter, ministerul condus de Oleksii Reznikov.

As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes.