Cel puțin 480 de copii au fost uciși de agresiunea rusă, a anunțat vineri Parchetul General ucrainean, potrivit Sky News.

Alți 968 de copii ucraineni au fost răniți de la începutul războiului, a adăugat procuratura.

Biroul a furnizat actualizări regulate cu privire la presupusele crime de război comise de forțele ruse după ce președintele Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei.

Cele mai recente cifre sugerează că au fost înregistrate 86.237 de crime de agresiune și crime de război, alături de alte 17.123 de crime împotriva securității naționale.

Ambele infracțiuni contravin regulilor de război prevăzute în Convențiile de la Geneva.

