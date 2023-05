„Este o mare onoare”, i-a spus Zelenski lui Francisc, punându-și mâna la inimă și plecându-și capul în timp ce îl saluta pe Papa, în vârstă de 86 de ani, care stătea în picioare cu un baston, conform unei scurte înregistrări video a întâlnirii pe care reporterii au văzut-o.

Anterior în cursul zilei de sâmbătă, Zelenski s-a întâlnit, de asemenea, cu premierul italian Giorgia Meloni, care a promis sprijin militar și financiar total pentru Ucraina și a reiterat sprijinul pentru candidatura acestei țări la Uniunea Europeană.

Zelenski, care a vizitat Roma pentru prima dată de la începutul războiului, a vorbit cu Papa timp de 40 de minute și i-a prezentat acestuia o vestă antiglonț care a fost folosită de un soldat ucrainean și pe care a fost ulterior pictată o imagine a Fecioarei Maria.

La rândul său, Papa Francisc i-a dăruit președintelui ucrainean o sculptură din bronz reprezentând o ramură de măslin.

The message is in the gift… Pope Francis gave Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy a bronze sculpture of an olive branch…. Peace

O declarație a Vaticanului cu privire la întâlnire urma să fie făcută ulterior.

Pope Francis and Zelensky in front of two works of art brought as gifts to the Vatican: one stands for the children lost through the war.