Un elicopter a luat foc și s-a prăbușit în regiunea Briansk, scrie TASS, care citează serviciile de urgență. „Elicopterul s-a prăbușit în orașul Klintsy, potrivit datelor preliminare, din cauza unui incendiu la motor”, adaugă TASS. Potrivit sursei citate, două persoane au murit în accident.

Conform autorităților orașului, nu au existat distrugeri la sol şi nu s-au înregistrat victime în rândul civililor.

O înregistrare video postată pe canalul rusesc de Telegram Voyenniy Osvedomitel, care are aproximativ o jumătate de milion de urmăritori, a arătat un elicopter aflat la înălțime explodând.

The helicopter reportedly crashed in Klintsy, Bryansk region, Russia. Before the fall, it reportedly circled over the city for a long time, then there was an explosion and after that it collapsed on a house in the private sector. pic.twitter.com/mQEKSQTvTr