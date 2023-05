Două avioane rusești de luptă și două elicoptere militare au fost doborâte sâmbătă în apropierea frontierei cu Ucraina, în ceea ce ar fi o lovitură spectaculoasă pentru Kiev dacă s-ar confirma, scrie Reuters preluând publicația rusă Kommersant.

Kommersant, un cotidian respectat, independent și axat pe afaceri, a precizat pe site-ul său că un avion de vânătoare și bombardament Su-34, un avion de vânătoare Su-35 și două elicoptere Mi-8 care au alcătuit un grup de raid au fost „doborâte aproape simultan” într-o ambuscadă în regiunea Briansk, învecinată cu nord-estul Ucrainei.

„Potrivit datelor preliminare (…) avioanele de vânătoare trebuiau să lanseze un atac cu rachete și bombe asupra unor ținte din regiunea ucraineană Cernihiv, iar elicopterele erau acolo pentru a le sprijini – printre altele, pentru a prelua echipajele «Su» în cazul în care ar fi fost doborâte”, scrie cotidianul citat.

One of the worst days ever for the Russian Air Force: Today, at least 4 aircraft- an Su-34 strike jet, an Su-35 fighter and two Mi-8 helicopters, were shot down by anti-air missiles over Bryansk Oblast within Russia.



So far it is unclear what kind of missiles were used. pic.twitter.com/LjipZShRWC