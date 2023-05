LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 449 | Noi atacuri asupra Kievului. Civilii, îndemnați să nu plece din adăposturi

Senatul francez a aprobat miercuri o rezoluție care recunoaște drept „genocid” înfometarea a milioane de ucraineni în anii 1932 și 1933 ca urmare a politicilor sovietice, scrie Al Jazeera.

Propunerea, discutată în prezența ambasadorului ucrainean Vadym Omelchenko, a primit 327 de voturi favorabile și doar 16 împotrivă, potrivit presei locale.

„Marea Foamete”, cunoscută sub numele de Holodomor în limba ucraineană, a constat în înfometarea, deportarea și „exterminarea metodică organizată” a poporului ucrainean, se arată în textul aprobat, adăugând că evenimentul, prin urmare, echivalează cu un „genocid”.

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a mulțumit ulterior Senatului francez pentru că a aprobat rezoluția. „Sunt recunoscător senatorilor francezi pentru acest vot istoric care restabilește dreptatea și onorează memoria a milioane de victime”, a scris Kuleba, într-un mesaj pe Twitter.

French @Senat has just recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to French senators for this historic vote which restores justice and honours the memory of millions of victims. Such crimes should never repeat and never be forgotten.