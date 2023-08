Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, în contextul vizitelor pe care le-a făcut în Danemarca și Olanda, că țara sa va primi, în total, de la cele două state 61 de avioane F-16, relatează Agerpres.

„O zi puternică și foarte fructuoasă. Mulțumesc premierului Mark Rutte, întregii sale echipe și poporului olandez pentru decizia privind avioanele F-16 pentru Ucraina. Războinicii noștri vor primi 42 de avioane de luptă excelente”, a scris Zelenski pe rețeaua X, fostul Twitter.

