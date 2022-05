Instituția britanică precizează, în cea mai recentă actualizare a informațiilor privind evoluția războiului din Ucraina, că la începutul conflictului, Rusia a angajat peste 120 de grupuri tactice de batalion, adică aproximativ 65% din întreaga sa putere de luptă la sol. Iar acum, probabil că peste un sfert din aceste unități ar fi devenit ”ineficiente pentru luptă”, relatează The Guardian.

”Unele dintre unitățile de elită din Rusia, inclusiv Forțele Aeropurtate VDV, au suferit cele mai înalte niveluri de uzură. Probabil că Rusia va avea nevoie de ani pentru a reconstitui aceste forțe”, mai precizează Ministerul britanic al Apărării, care citează date ale serviciilor de informații de la Londra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZuMXTmNRyd



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/S7E6h4WTgM