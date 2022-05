Ministerul britanic al Apărării precizează, în cel mai recent raport privind evoluția războiului din Ucraina, că faptul că Moscova a reușit să impună o conducere locală pro-rusă în orașul Herson din sudul țării „subliniază eșecul invaziei Rusiei de a face progrese în direcția obiectivelor sale politice în Ucraina”, relatează The Guardian și BBC.

Administrația din Herson, controlată de ruși, a declarat că intenționează să solicite anexarea regiunii de către Rusia.

Trupele Moscovei au ocupat Hersonul în martie și au preluat controlul asupra clădirii consiliului orașului la sfârșitul lunii aprilie. Ocupația a fost întâmpinată cu proteste de către locuitorii din Herson, în ciuda încercărilor violente ale forțelor ruse de a-i dispersa.

Astfel, Minsterul Apărării de la Londra precizează că o parte importantă a planului inițial de invazie al Rusiei a fost foarte probabil „folosirea de referendumuri trucate pentru a plasa majoritatea regiunilor Ucrainei sub o autoritate pro-rusă pe termen lung”.

”Dacă Rusia va organiza un referendum de anexare în Herson, aproape sigur va manipula rezultatele pentru a arăta o majoritate clară în favoarea părăsirii Ucrainei”, adaugă instituția britanică, estimând că este posibil ca locuitorii regiunii să continue să-și exprime opoziția față de ocupația rusă.

