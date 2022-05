14 May - Acum 10 ore

Portalul Nexta TV publică imagini cu dezastrul din Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, provocat de atacurile trupelor ruse.

În urma bombardamentelor rusești, centrul istoric al orașului a fost distrus.

Terrible footage of the destroyed historical center of #Kharkiv. pic.twitter.com/iC937XEE0e