„Mă bucur să vă anunț că începând de astăzi Ambasada României? la Kiev și-a reluat activitatea pe teren. România este pe deplin alături de partenerul său Ucraina, în lupta curajoasă pentru libertate!”, a scris Bogdan Aurescu, pe Twitter.

Very glad to announce that starting today the Romanian?? Embassy in #Kyiv has resumed its activity on the ground.

Romania fully stands with its partner Ukraine?? in its bold fight for #freedom! @DmytroKuleba pic.twitter.com/lWQ3Cjqb1O