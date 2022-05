CNN a identificat nava cu numele Matros Pozynich.

Pe 27 aprilie, vasul a ancorat în largul coastei Crimeei, iar a doua zi a fost văzut în portul Sevastopol, principalul port din Crimeea, potrivit fotografiilor și imaginilor din satelit.

Matros Pozynich este una dintre cele trei nave implicate în comerțul cu cereale furate, potrivit cercetărilor open-source și oficialilor ucraineni.

Crimeea, anexată de Rusia în 2014, produce puțin grâu din cauza lipsei de irigare.

Dar regiunile ucrainene din nord, ocupate de forțele ruse de la începutul lunii martie, produc milioane de tone de cereale în fiecare an. Oficialii ucraineni spun că mii de tone sunt acum transportate în Crimeea.

Din Sevastopol, conform imaginilor din satelit și datelor de urmărire revizuite de CNN, Matros Pozynich a trecut prin strâmtoarea Bosfor și a plecat spre portul egiptean Alexandria. Vasul era încărcat cu aproape 30.000 de tone de grâu din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni.

Satellite photos from @planet analyzed by the @AP show a Russian ship believed to be carrying stolen grain from #Ukraine in Latakia, #Syria. The image from Tuesday shows the Russian-flagged Matros Pozynich. Expert @Samir_Madani of @TankerTrackers also believes it there. pic.twitter.com/wsci7ALiYQ