Un avans al unei coloane de blindate rusești în zona orașului Vuhledar a sfârșit pe un câmp minat și sub tirul ucigător al artileriei ucrainene. BBC Rusia explică, pe baza informațiilor disponibile, ce s-a întâmplat acum câteva zile în estul Ucrainei și cât de mari sunt pierderile.

Stoparea unui asalt rusesc în apropiere de orașul est-ucrainean Vuhledar, care, potrivit diferitelor surse, s-a soldat cu distrugerea a peste 30 de vehicule blindate, a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte recente ale războiului din Ucraina.

One of the columns destroyed near Vuhledar on the 6th: there were several columns that tried to push through with the same results.There is also a longer video, which hopefully will be also published soon. pic.twitter.com/NtseDobd5t