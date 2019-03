Liviu Dragnea le răspunde actorilor care au ieşit în stradă: „Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor, ba, dimpotrivă!”

„Şi eu îi sprijin pe magistraţi şi îi sprijin cu toate puterile mele. Pe magistraţii din România. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor, ba, dimpotrivă, cu tot ce am putut am sprijinit creşterea de salarii pentru magistraţi, am sprijinit investiţii în infrastructură, am sprijinit drepturile de pensie şi, de asemenea, am pus umărul toţi, cât am putut, pentru a face o legislaţie care să mărească independenţa magistraţilor şi care să îi protejeze pe judecători de toate abuzurile care au ieşit la iveală şi care, probabil, vor mai ieşi la iveală”, a spus Dragnea, la Parlament.

Preşedintele PSD a arătat că „faptul că au fost mii de dosare deschise din oficiu împotriva unor judecători pe deciziile luate, adică pe sentinţele date, i se pare un lucru de o gravitate foarte mare”.

„Trebuie să limpezim şi să definim în ce constă sprijinul pe care îl dăm unul sau altul pentru magistraţi în această ţară. Eu am spus şi spun în continuare că voi face tot ce ţine de mine pentru ca judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afectată de niciun serviciu secret în baza unor protocoale, de niciun mijloc de şantaj sau de ameninţare”, a spus Dragnea.

Dăncilă spune că va discuta cu Timmermans despre justiţie

Premirul Viorica Dăncilă a afirmat, la Parlament, că va discuta cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans şi despre subiectul justiţiei.

„Nu pot să anticipez despre ce voi discuta cu domnul Timmermans. În cadrul discuţiilor, probabil va fi abordat şi subiectul legat de justiţie, dar mai sunt şi alte subiecte pe care trebuie să le discutăm, nu numai cel legat de justiţie. Cred că în ultima perioadă singurul nostru subiect a fost cel legat de justiţie. Pe mine, ca şi prim-ministru, pe lângă justiţie, mă preocupă şi problemele economice, mă preocupă investiţiile, investiţii în sănătate, în educaţie, în infrastructură, pentru mine acestea sunt prioritare, creşterea alocaţiilor, sunt subiecte prioritare, pe lângă subiectul justiţie. După ce voi avea discuţia cu domnul prim-vicepreşedinte Frans Timmermans, o să comunic ceea ce am discutat. (…) Bineînţeles că îmi doresc o cooperare foarte bună cu Comisia şi cred că întâlnirile pe care le-am avut, întâlnirile la Bruxelles, cât şi în ţară, au demonstrat acest lucru. Îmi doresc o bună cooperare cu toate instituţiile europene, vreau să cunosc punctul de vedere. Asta nu înseamnă că trebuie ca fiecare punct de vedere să fie neapărat acceptat, pot fi argumente pro şi contra, pot fi dezinformări care vedem că ajung la Bruxelles foarte des şi trebuie să vorbim despre lucrurile concrete şi lucruri reale”, a spus premierul.

Vineri seară a fost rândul actorilor de la Teatrul de Comedie din București să protesteze, în frunte cu Tudor Chirilă.

Actorul a declarat cu acest prilej că „din ce în ce mai multe bresle ar trebuie să reacționeze vis-a vis de ceea ce se întâmplă”.

„Dictatura nu se anunță la Breaking News! Felul în care Turcia alunecă către o dictatură și felul în care presa este reprimată în Turcia, modelul maghiar și modelul polonez, ce s-a întâmplat cu legile justiției în Polonia, ce se întâmplă cu orice tentativă de liberă exprimare care este anihilată în Ungaria, și sunt foarte multe, trebuie să ne dea de gândit”.

