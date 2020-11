România se confruntă cu o creştere alarmantă a cazurilor de COVID-19, iar azi a fost înregistrat un număr record de noi îmbolnăviri. Tabloul sumbru al pandemiei prezentat pe micile ecrane îi lasă indiferenţi pe locuitorii comunei Focuri, aflată la 45 de kilometri de Iaşi.

În Focuri, unii din cei 4.000 de locuitori ai comunei nu cred în COVID-19, iar alţii nici măcar nu au auzit de noul coronavirus. Poartă mască doar ca să nu primească amendă şi închid televizoarele pentru că ”ne-am săturat de știri cu acest corona”.

”Nici dacă aș avea COVID-19 nu aș ști. Nu știu ce ar trebui să mă doară. Poate ficatul”, spune un sătean pentru sursa citată.

Nu m-a anunțat nimeni cum trebuie să procedez dacă am COVID-19. Nu știu dacă există tratament pentru așa ceva. Nu m-am ferit niciodată de boală. Port mască când merg la magazin. Nu știu care sunt simptomele de COVID-19, ce dureri ar apărea la Covidu ăsta. Am zis că dacă nu am fost niciodată bolnav, nu mi se întâmplă mie. Dacă aș avea coronavirus, nu aș ști, pentru că nu știu ce dureri dă. Nu știu să spun, băi! Mă doare Covidu acesta într-o coastă, în ficat? Nu pot să-mi dau seama. Pe aici prin zonă nu prea am auzit de Covid. Nu sunt speriat deocamdată.

Constantin Bahri, localnic Focuri: