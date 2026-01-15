Trenul Arad-București a ajuns cu zece ore întârziere

Locomotiva 482-007, modernizată în cadrul programului PNRR, s-a oprit între Arad și Timișoara, acumulând cinci ore de întârziere în toiul nopții. Trenul a ajuns la București pe 9 ianuarie la ora 18.00, deși ora planificată era 08.00, conform sursei citate.

Asociația Pro Infrastructură ridică probleme legate de siguranța și fiabilitatea celor 19 locomotive modernizate prin PNRR.

„În primul rând, cât de mare este pericolul să rămână în câmp călătorii altor garnituri tractate de cele 19 locomotive de acest tip modernizate prin PNRR? Solicităm producătorului Reloc Craiova să urmeze exemplul colegilor de la Softronic, care au fost transparenți și au publicat lămuririle necesare când o locomotivă din clasa 481 s-a defectat”, se arată în postare.

Organizația subliniază că locomotivele Reloc au componente noi fabricate de ABB, o marcă de prestigiu, și cere clarificări privind posibilele probleme de montaj sau alte erori.

„Ce îi așteaptă pe călători cu aceste unități care deja au reputație proastă, în mod nemeritat am spune, din cauza cutiei cu formă ciudată care a fost recondiționată manual din cutia veche?”, adaugă Asociația Pro Infrastructură.

Incidentul scoate la iveală deficiențe majore în gestionarea parcului de locomotive. Asociația critică faptul că locomotiva de ajutor plecată din Timișoara nu a ajuns la trenul defect din cauza unei alte avarii.

„Atât timp cât nu există un parc de locomotive fiabile, având probleme chiar și cele din PNRR fabricate cu piese noi (se păstrează doar șasiul și cutia celor vechi), măcar în toiul iernii ar trebui să fie disponibile niște locomotive de rezervă în puncte strategice de pe rețea”, se menționează în postare.

Totodată, organizația atrage atenția asupra unui alt aspect: refuzul unui mecanic de la un operator privat de a remorca trenul defect, invocând expirarea orelor de muncă.

„În astfel de cazuri, cu o linie simplă blocată, poate ar merita schimbată legislația pentru a permite remorcarea cu viteză mică a unei garnituri care blochează firul curent, indiferent cât e de obosit mecanicul”, propune Asociația.

„A trebuit ca trenul 79 să aștepte mai bine de trei ore după un altul, care venea de la București, ca să împrumute locomotiva de la acesta. Rezultatul? Câteva ore de întârziere a trenului 1999 București-Timișoara-Arad și, în cascadă, a lui 1998 Arad-București de-a doua zi.”

Cascada întârzierilor pe linia ferată

Blocajul cauzat de IRN 79 a generat întârzieri în lanț pentru alte trenuri.

Trenul 1999 București-Timișoara-Arad și trenul 1998 Arad-București au fost afectate, iar singura locomotivă funcțională din vestul țării a pierdut timp suplimentar, mutând locomotiva stricată la „coada” trenului 79 pentru a fi dusă la Timișoara.

„Se pare că, în loc să ducă de urgență IRN 79 la Timișoara, singura locomotivă funcțională care a fost găsită în vestul țării a mai pierdut două ore între 2 și 4 dimineața, între Vinga și Orțișoara, ca să mute locomotiva de ajutor stricată în „coada” trenului 79 ca să fie dusă și ea la Timișoara. Domnule ministru, care e prioritatea: oamenii rămași în câmp, într-o noapte geroasă, sau ducerea locomotivelor defecte înapoi la depoul de domiciliu?!”, întreabă Asociația Pro Infrastructură.

Problemele nu se opresc aici. Asociația atrage atenția asupra deciziei de a trimite garnituri internaționale pe rute cu șantiere, unde circulația este limitată pe un singur fir.

„Slabe șanse să găsească ministrul o soluție: toate coridoarele feroviare care duc de la București în vestul țării sunt gâtuite sau complet blocate de lucrări interminabile. Practic nu mai avem un traseu complet de linie dublă fiabil pe care putem circula fără emoții, pe unde să putem trimite ajutor unei garnituri stricate. Și nici nu vom avea în următorii cinci ani.”

„Evident, când cedează ceva, singura linie disponibilă va fi blocată și posibilitățile de ajutor vor fi limitate”, concluzionează organizația.

Transportul feroviar din România continuă să piardă teren în fața celui rutier, arată bilanțul pe 2025 realizat de Asociația Pro Infrastructură, care a arătat că o călătorie Craiova – București, cu trenul, este mai lungă cu 105 minute față de acum 30 de ani.

