Trenul Interregio București Nord-Curtici, care trebuia să ajungă în gara Arad la 9.47, a avut o întârziere de peste 7 ore.

„Am plătit 400 de lei pe bilete și acum vreau banii înapoi”, a spus pasagera. Femeia care călătorea de la Galați la Arad a pierdut legătura inițială din cauza întârzierilor și a fost nevoită să ia un alt tren, care a întârziat și el peste 400 de minute.

CFR Călători a explicat, într-un comunicat, că întârzierile au fost cauzate de vremea nefavorabilă, care a dus la ruperea mai multor cabluri de alimentare cu energie electrică pe ruta București-Arad.

Alte zeci de călători au rămas blocaţi mai mult de şase ore în tren, în gara Vinga din judeţul Arad.

Tot ieri, după ce un „Dorel” a tăiat cablurile de semnalizare, trenurile de pe ruta Periș-Buftea au întârziat în total 6.525 de minute.

În schimb, un tren al companiei private Transferoviar Călători, care circula pe ruta Brașov – Cluj-Napoca, a ajuns cu 78 de minute mai devreme în stația Sighișoara, un lucru rar întâlnit pe rutele feroviare din România.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri dimineață, avertizările cod galben de ger și vânt puternic, astfel că, în mai multe zone din țară, temperaturile vor ajunge la -18 grade Celsius.

