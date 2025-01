Lumea trece la comerț fără SUA

Articol de Ruchir Sharma – Financial Times.

Deși Donald Trump nu a dat încă curs multiplelor sale amenințări tarifare, este probabil că o va face. Prin urmare, persistă teama că poziția comercială agresivă a președintelui SUA va semăna dezordine la nivel mondial, deprimând creșterea și zguduind piețele, în special dacă națiunile vizate vor riposta.

Dar represaliile nu sunt singurul și nici cel mai probabil răspuns al lui Trump, indiferent cât de mult își va pune în sfârșit în aplicare amenințările. De opt ani încoace, SUA folosește tarifele ca armă. Cele impuse de Trump în primul său mandat au fost în mare parte continuate sau – în cazul Chinei – extinse de Joe Biden.

Unele țări au ripostat; altele au oferit concesii sau le-au contestat în fața arbitrilor comerciali mondiali. Dar majoritatea au trecut mai departe în liniște, căutând să facă comerț cu alte țări decât SUA. Din 2017, primul an de mandat al lui Trump, schimburile comerciale au rămas mai mult sau mai puțin stabile, la puțin sub 60 % din PIB-ul global. Dar a existat o scădere a ponderii SUA în fluxurile comerciale, compensată de o creștere în alte regiuni, în special în națiunile din Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Trump 2.0 pare să aducă mai mult din același lucru: comerț fără America.

În ultimii opt ani, mai mult de patru din cinci națiuni – dezvoltate și în curs de dezvoltare – au înregistrat o creștere a comerțului ca procent din PIB-ul național. Creșteri de peste 10 puncte procentuale au fost înregistrate în mai mult de o duzină de națiuni importante, de la Japonia, Italia și Suedia la Vietnam, Grecia și Turcia. Marea excepție este SUA, unde a scăzut la aproximativ 25 % din PIB. Statele Unite au înregistrat o creștere mai rapidă decât majoritatea colegilor lor, dar fără niciun impuls din partea comerțului. America poate fi din ce în ce mai dominantă ca superputere financiară și economică, dar nu atât de mult ca putere comercială. Ponderea sa în indicii bursieri globali a explodat la aproape 70 %. Ponderea sa în PIB-ul global a crescut la peste 25%.

Cu toate acestea, ponderea sa în comerțul mondial este sub 15 % și a scăzut semnificativ în ultimii opt ani. Multe dintre avertismentele privind impactul lui Trump se concentrează pe modul în care noile tarife ar putea afecta națiunile exportatoare care se bazează pe SUA ca principal client. Cu toate acestea, în timpul primului mandat al lui Trump, înainte de pandemie și în ciuda ofensivei sale tarifare, țările dezvoltate au înregistrat o creștere stabilă, iar cele în curs de dezvoltare au înregistrat o accelerare puternică a exporturilor atât de bunuri (conduse de produsele tehnologice și de mărfuri), cât și de servicii (conduse de transporturi și servicii digitale).

Negocierile comerciale la nivel mondial au eșuat după 2008, deoarece tensiunile provocate de criza financiară din acel an au îngreunat încheierea unor acorduri vaste între mai multe națiuni. Cu toate acestea, multe țări au continuat să urmărească încheierea unor acorduri mai mici. Numărul acordurilor bilaterale și regionale a crescut constant, cu un nou impuls după ce Trump a preluat funcția și s-a autointitulat curând „omul tarifelor”. SUA au devenit o țară izolată, care privea în timp ce alții cultivau arta acordurilor comerciale.

Din 2017, SUA au abandonat discuțiile privind parteneriatele cu UE și Asia și nu au încheiat niciun nou acord comercial. Între timp, UE a negociat opt acorduri, iar China a încheiat nouă, inclusiv un parteneriat istoric cu 15 națiuni în Asia. La sfârșitul anului trecut, procesul de negociere a reînceput pe măsură ce se apropia începutul celei de-a doua președinții a lui Trump. UE s-a grăbit să finalizeze liniile generale ale unui acord dificil – în curs de elaborare de 25 de ani – cu membrii alianței Mercosur din America de Sud, urmat de unul cu Mexicul.

Acum, Mexicul se grăbește să extindă legăturile comerciale cu alte națiuni din America Latină, în parte ca o asigurare împotriva a ceea ce ar putea face Trump în continuare. Rezultatul: în ultimii opt ani, pe măsură ce centrul comerțului mondial s-a îndepărtat de SUA și s-a îndreptat către Orientul Mijlociu, Europa și Asia, printre țările care au înregistrat câștiguri importante s-au numărat Emiratele Arabe Unite, Polonia și, mai presus de toate, China. Dintre cele 10 coridoare comerciale cu cea mai rapidă creștere, cinci au un punct terminus în China; doar două au un punct terminus în SUA. Trump spune că tarifele vor impune respect și vor contribui la restabilirea puterii SUA. Dar mai există un risc care merită luat în considerare. Populismul noului președinte promite să elibereze SUA de intervenția guvernamentală prin impozite și reglementări, însă tarifele sunt o altă formă – și la fel de supuse legilor consecințelor neintenționate.

Până în prezent, regimul tarifar „America pe primul loc” a afectat mai puțin ținta sa principală, China, decât i-a obligat pe aliații SUA să caute în altă parte pentru schimburi comerciale. Prin urmare, riscul unor tarife și mai extinse ar putea fi mai puțin declanșarea unor războaie comerciale decât subminarea relevanței SUA ca putere comercială și, în cele din urmă, subminarea puterii sale economice.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

