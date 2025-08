Televiziunea Română a găzduit sâmbătă, 2 august, un nou episod al emisiunii „Țară, țară, cine ești?”, moderată de Mădălina Dobrovolschi.

Conform site-ului oficial al televiziunii naționale, emisiunea este „un format inedit care contrapune două Românii: una a problemelor și alta a soluțiilor”.

„Temele lansate se constituie în subiecte importante de dezbatere și sunt abordate din cât mai multe perspective, împreună cu invitații, scoțând în evidență acele exemple de urmat care, multiplicate la scară națională, ar putea ameliora imaginea generală a României”, anunță TVR.

„Mulțumesc foarte mult că ești invitatul meu. Și soțul meu”

Emisiunea moderată de Mădălina Dobrovolschi, care a ocupat timp de trei ani funcția de purtător de cuvânt al președintelui României, Klaus Iohannis, se află în grila TVR din 30 septembrie 2022.

Revenind la emisiunea de sâmbătă, cine au fost cei din platou? „Invitații mei sunt oameni care găsesc soluții. O ediție specială, cu mai multe emoții, o să înțelegeți imediat de ce”, a spus Mădălina Dobrovolschi.

„Voi începe, ca de obicei, din dreapta mea: Emil Dobrovolschi, comandant de aeronavă, instructor, examinator, speaker și autor de bestseller-uri. Bună seara, Emil! Mulțumesc foarte mult că ești invitatul meu. Și soțul meu, da. Ca să înțelegeți de ce sunt emoțiile acestea atât de mari”.

„Și în viața de zi cu zi sunteți doi profesioniști”

Alături de acesta, în platoul TVR, s-a aflat și Mugur Ardelean, medic chirurg general și manager al Spitalului Universitar de Urgență Elias.

„Să le spunem telespectatorilor că și în viața de zi cu zi sunteți doi profesioniști care colaborează, fie când mergeți pe motocicletă, fie în alte proiecte frumoase”, a completat realizatoarea.

Mugur Ardelean și Emil Dobrovolschi au fost invitați la emisiunea „Țară, țară, cine ești?”. Foto: captură

Mădălina Dobrovolschi, fostă Pușcalău, și-a început cariera în televiziune în 2004, profesând la Antena 3, Realitatea, dar și la B1 TV.

După formalitățile de rigoare, Mădălina întreabă, cu zâmbetul pe buze: „Ce visa Emil Dobrovolschi să devină atunci când era mic?”.

Pe scurt, din întregul răspuns al invitatului: „Am fost norocos că am știut de la bun început ce vreau. Am fost pasionat de aviație, de cosmos, de aeronautică, inspirat de tatăl meu. Am fost primul pilot din familie. (…) Provin dintr-o familie modestă, din Sibiu, cu trei copii. În 1993 am intrat la TAROM și mi-am construit cariera. Mi-am pus visul în aplicare.”

La aceeași întrebare a răspuns și Mugur Ardelean, precizând că își dorea să fie tractorist.

Mădălina Dobrovolschi: „Ce înseamnă să fii moderator cu documentarea completă”

În cadrul emisiunii, moderatoarea a adresat întrebări care l-au provocat pe soțul ei să dezvăluie și momente mai puțin cunoscute din cariera sa de comandant.

„Am avut și incidente, accidente, la începutul carierei. Altcineva, dacă nu avea pasiune, n-ar fi putut să treacă peste…”, a mărturisit Emil Dobrovolschi.

Soția și realizatoarea nu a ratat momentul: „Poate ne povestești… eu știu toate detaliile astea. Ce înseamnă să fii moderator cu documentarea completă făcută. Care a fost momentul cel mai greu din Școala de Aviație?!”.

„Aveam 21 de ani și zburam cu un avion de antrenament, de transport ușor, și am avut un accident cu acel aparat. Norocul a fost că nu aveam colegi în spate… se opriseră la cafea, la Tulcea. Am fost doar eu și instructorul. Avionul a fost distrus în totalitate”, a povestit Emil.

Dialog în familie cu zâmbetul pe buze între Emil și Mădălina Dobrovolschi. Foto: captură

Soțul, cu mingea la fileu: „Întrebarea e foarte bună!”.

El a continuat: „Am avut un noroc extraordinar, am supraviețuit. Îmi amintesc noaptea aceea la hotel, când așteptam să vină comisia de la București… nici nu eram speriat. Eram mai îngrijorat de consecințele materiale decât de ideea că s-ar putea să fiu oprit din zbor”.

„Adică de perspectiva dramatică a faptului că ai căzut cu avionul și că foarte puțini supraviețuiesc. Ce înseamnă pasiunea pentru meserie…”, a punctat soția.

Pe parcursul emisiunii, Mădălina Dobrovolschi nu s-a ferit să aibă mai multe momente de laudatio: „Sunteți exemplul perfect de model!”, „Este o responsabilitate a profesioniștilor să dea mai departe din această experiență”.

Nici soțul, Emil Dobrovolschi, nu a ratat ocazia de a puncta la un moment dat: „Întrebarea e foarte bună!”.

„Emoții mari! Primul interviu/emisiune marca Mădălina Dobrovolschi la care particip”, a fost mesajul Emil pe Facebook

„Am avut emoții!” vs. „Și eu mai tare decât de obicei”

Laudele nu s-au oprit pe parcursul celor 46 de minute de emisie. „Îmi place foarte mult filosofia pe care tu o promovezi, Emil. Voi, în aviație, vă creșteți copiloții. Aveți această grijă de a fi modele”, a spus Mădălina.

Completând apoi: „E copleșitoare această responsabilitate care vine la pachet cu o presiune destul de mare?”, referindu-se la încercările partenerului ei de viață, alături de care a făcut cununia civilă în 2015 și s-a căsătorit religios în iunie 2016.

Finalul emisiunii de la TVR a venit cu emoții împărtășite: „Vă mulțumesc tare mult pentru implicare, pentru idei, pentru soluții, pentru dialogul acesta. A fost o experiență deosebită. Cum a fost?!”, a întrebat Mădălina.

„Am avut emoții!”, a recunoscut Emil Dobrovolschi. „Și eu… mai tare decât de obicei”, a încheiat moderatoarea cu un zâmbet.

VIDEO. Emisiunea integrală difuzată sâmbătă de TVR 1

