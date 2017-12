Smart shopping! Cei mai stylish pantaloni sub 200 de lei

Chiar daca ai la indemana un buget limitat, nu inseamna ca nu poti avea cea mai cool pereche de pantaloni. Avem pentru tine cinci variante dintre care poti alege.

Cand vine vorba de pantaloni, lucrurile sunt mai mereu usor complicate, uneori din cauza fitting-ului, alteori pentru ca nu gasim modelul perfect. Ne-am gandit la toate aceste aspecte si am facut un mic ghid al pantalonilor cool pe care poti miza in aceasta iarna, bineinteles, tinand cont de tendintele sezonului si de buget. Tot ce trebuie sa faci e sa alegi una sau mai multe dintre perechile de pantaloni de mai jos, in functie de stilul personal, si sa urmaresti sugestiile noastre de styling.

Pantalonii evazati

Sunt pantalonii pe care trebuie sa-i ai. Si nu doar pentru ca se numara printre tendintele sezonului, ci si pentru ca iti flateaza silueta. Poarta-i cu malete, sacouri oversized si botine cu varf ascutit.

Shop now: departmentstore.ro, 139,9 lei

Pantalonii trei sferturi

Poarta-i cu pulovere de tot felul, cu malete ori camasi, atat la birou, cat si in tinute casual. Daca nu-i porti cu botine suficient de lungi incat sa se suprapuna cu lungimea pantalonului, poarta-i cu sosete lungi si pantofi cu sireturi, de inspiratie masculina.

Shop now: departmentstore.ro, 199,9 lei

Pantalonii skinny

Pantalonii pe care ii vei purta probabil cel mai des in aceasta iarna. Poarta-i cu pulovere supradimensionate, botine si cercei statement.

Shop now: departmentstore.ro, 119,9 lei

Pantalonii cu talie inalta

Fie ca alegi sa-i porti la birou, ori in tinute casual, acesti pantaloni te vor ajuta sa obtii look-uri stylish de fiecare data. Poarta-i cu o camasi si bluze tricotate cu guler in V ori cu pulovere ori malete.

Shop now: departmentstore.ro, 159,9 lei

Pantalonii conici

Detaliul de prindere – esarfa – ii fac alegerea perfecta pentru orice eveniment de zi ori pentru un outfit foarte sylish de birou. Poarta-i cu malete, camasi ori pulovere de orice tip si bineinteles, cu botine suficient de lungi, incat lungimea lor sa se suprapuna cu cea a pantalonilor.

Shop now: departmentstore.ro, 199,9 lei