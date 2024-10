În emisiunea „Follow Us” de la Kanal D, prezentatoarea Teo Trandafir și Ilinca Vandici au anunțat că Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret. Artista a mărturisit că evenimentul a avut loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni, duminica, și a fost mai degrabă o reuniune intimă, în stilul unui grătar cu membrii foarte apropiați ai familiei. Artista a ales să țină secret acest moment important din viața sa, dorind o ceremonie restrânsă, departe de ochii publicului.

Prezentatoarele au avut cele mai frumoase mesaje pentru cântăreață, care a ținut evenimentul departe de ochii publicului. „Theo Rose s-a căsătorit cu Anghel Damian, cu iubitul ei, cu care are și copil. Dar cum s-a măritat….Casă de piatră! S-a măritat, s-au căsătorit la modul la care mi-ar plăcea mie, la un grătar cum zice Theo Rose, adică pe lume puțină, adică lăsați-o așa. Pai da, pentru că ea e ostenită, toată ziua cântă la nunți, să mai cânte și la a ei? Parcă nu se făcea!”, a spus Teo Trandafir la Kanal D.

Și Ilinca Vandici a felicitat-o pe Theo Rose, ba chiar a spus că așa ar proceda și ea dacă s-ar recăsători.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva? Ok, îți iei un wedding planner, nu zic nu, dar eu cred că…mie îmi place mult de tot și asta e modalitatea în care ar trebui să se întâmple”.

Recomandări Imobiliariada. Abuzul imobiliar, un subiect de foc în alegerile din 2024 cu Nicușor, Vicol-Ciorbă, Băluță &Simion

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Că mă mai mărit eu vreodată? Așa! Auziți după patru luni…pe tine te invit la grătar, vreau să prăjim calamari și creveți pe plajă, nu vreau porc. Uite așa aș vrea și eu, fiecare mănâncă ce vrea, bea ce vrea, se îmbracă cum vrea”, a mai adăugat Ilinca Vandici.

Motivul pentru care Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret

Motivul pentru care au optat pentru o nuntă atât de discretă este programul încărcat al cântăreței, care a recunoscut că nu avea energie pentru o nuntă de amploare. Chiar și așa, verigheta de pe degetul artistei a fost vizibilă pentru toți cei prezenți, semn că ea și Anghel Damian și-au legat destinele pentru totdeauna. „El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum.

Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie.

Recomandări Cum a fost consolat senatorul Eugen Pîrvulescu după ce-a plătit pentru o funcție înaltă și a ratat-o: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”

A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru CANCAN.RO.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News