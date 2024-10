Analiza efectuată de New Economics Foundation (NEF) și organizațiile partenere arată că poluarea cu carbon produsă de avioane ar putea scădea cu 21% dacă oamenii ar plăti mai mult pentru fiecare zbor suplimentar peste prima călătorie dus-întors.

Propunerea de taxare a zborurilor frecvente

Raportul NEF este primul care explorează modul în care o taxă pe zboruri frecvente ar putea funcționa în Europa. Cercetătorii de la CE Delft au modelat efectele climatice ale unei taxe progresive pe zboruri și au constatat că propunerea ar reduce numărul de pasageri în 2028 cu 26% și emisiile cu 21% față de un scenariu obișnuit.

Pentru primul zbor dus-întors într-o perioadă de 12 luni, europenii nu ar avea de achitat nimic. Pentru a doua călătorie cu avionul europenii ar achita o taxă de 100 de euro. Următoarele zboruri vor fi taxate progresiv, taxa fiind cu 100 de euro mai mare pentru fiecare călătorie suplimentară.

De asemenea, s-ar introduce suprataxe suplimentare pentru distanțe mai lungi și călătorii la clasa întâi.

Conform analizei, peste jumătate din beneficiile într-un an dat ar proveni de la 5% din persoanele care zboară cel mai mult, în timp ce 72% din oameni ar evita taxele zburând o singură dată sau deloc.

Impactul asupra diferitelor categorii de călători

Magdalena Heuwieser de la grupul de campanie Stay Grounded, care a co-scris raportul, a declarat: „În prezent, nu contează dacă zbori pentru a-ți vizita familia pentru prima dată după ani de zile sau faci al zecelea zbor anual către casa ta de lux de pe coastă – vei plăti aceeași taxă pentru acel zbor”.

Analiza datelor de sondaj de la More in Common arată că persoanele mai bogate ar fi cele mai afectate, deoarece zboară mai des. Doar 15% din gospodăriile cu un venit anual sub 20.000 de euro ar zbura suficient pentru a plăti taxa propusă, în comparație cu 63% din gospodăriile cu un venit de peste 100.000 de euro.

Noua taxă ar putea combate poluarea

Finlay Asher, inginer aerospațial și cofondator al Safe Landing, un grup de campanie format din lucrători din aviație, a subliniat: „Ne place să zburăm și planeta, dar libertatea noastră de a continua să zburăm în viitor este acum amenințată. Va fi imposibil să ne stabilim pe o nouă traiectorie de reduceri rapide ale emisiilor fără a ne concentra asupra celor care zboară frecvent, care sunt responsabili pentru majoritatea poluării noastre”.

Raportul a constatat că o taxă la nivelul UE ar fi un instrument ideal pentru a aborda poluarea în creștere a sectorului, deși ar necesita unanimitate între statele membre, ceea ce s-a dovedit deosebit de greu de realizat în politica fiscală.

S-a sugerat că statele membre individuale sau alianțe mici de țări ar putea face primul pas.

Perspective și soluții pentru viitor

Experții în energie au identificat combustibilii sintetici, avioanele electrice și operațiuni mai eficiente ca soluții promițătoare pentru decarbonizarea aviației, dar spun că obstacolele tehnologice sunt mult mai mari decât în majoritatea sectoarelor economiei.

Sola Zhang, expert în aviație la Consiliul Internațional pentru Transport Curat, a remarcat: „Cei dintre noi care zboară mai mult de una sau două ori pe an ar trebui să recunoască că suntem un subset foarte mic al populației lumii – și consumăm bugetul climatic în detrimentul altora. Zborul mai puțin sau schimbarea modurilor de transport este în mod evident cea mai eficientă soluție”.

