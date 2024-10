Alexia Eram, una dintre cele mai influente figuri din online-ul românesc și fiica celebrei Andreea Esca, și-a lansat propriul brand de haine, numit „Margot”. Aceasta a povestit că ideea pentru brand s-a născut din dorința de a crea o linie de îmbrăcăminte simplă, dar de calitate, care să reflecte stilul său personal.

„Margot este numele meu și mi-a plăcut ideea de a crea ceva din suflet, în jurul lui. Când eram mică, mă prezentam mereu «MARGO» și chiar dacă în timp am ajuns să-mi folosesc doar primul prenume, Alexia, Margot mi se pare că are mai mult din romantismul firii mele, parcă mă descrie mai bine, și atunci, de ce să nu îmi reprezinte brandul?!”, a declarat Alexia Eram pentru alistmagazine.ro.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc”

Momentan, pe site-ul oficial al magazinului online sunt disponibile doar câteva produse, în nuanțe neutre – alb, negru și gri. Prețurile reflectă atenția la detalii și calitatea materialelor folosite, produsele sunt confecționate într-un atelier din România. Un tricou din colecția „Margot” costă 56,90 euro, hanoracele se vând la prețul de 115,90 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,60 euro. De asemenea, pantalonii scurți pentru femei și bărbați au același preț, de 48,90 euro, iar șepcile sunt disponibile pentru 35,20 euro.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate."

Alexia Eram a subliniat că prioritatea sa a fost utilizarea materialelor de calitate, iar toate produsele sunt fabricate în România, contribuind astfel la susținerea producției locale. Deși colecția inițială este limitată, Alexia are planuri mari pentru „Margot”, brandul fiind destinat să crească și să aducă pe piață articole vestimentare care îmbină simplitatea cu confortul.

„Prefer outfituri confortabile și ușor de purtat în mai multe ocazii, iar în mare parte a timpului port ținute casual sau sport. Din garderobă nu-mi lipsesc piesele elegante, pentru evenimente pe măsură, și mă bazez mereu pe tricourile sau cămășile albe, jeanșii și clar «my little black dress»”, a declarat fiica Andreei Esca.

„Perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui”

După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a canalizat toată energia spre carieră și, după un an de muncă intensă, a reușit să-și vadă visul devenit realitate. Tânăra a surprins fanii cu vestea că și-a lansat propriul brand de haine, „Margot People”, demonstrând astfel că, în ciuda unei situații financiare foarte bune, este determinată să se întrețină singură și să construiască ceva pe cont propriu.

Pe lângă activitatea la „A List Magazine”, unde colaborează cu mama ei, și statutul de influenceriță, tânăra a lucrat intens la propriul business. Alexia Eram a anunțat cu entuziasm pe rețelele de socializare lansarea brandului personal, spunând că este un vis devenit realitate și că a investit multă muncă și pasiune în acest proiect.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul până la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!

Acum, tot ce pot să-mi mai doresc este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, este mesajul scris de Alexia Eram pe rețelele de socializare.

