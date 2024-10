Cum a fost consolat senatorul Eugen Pîrvulescu după ce-a plătit pentru o funcție înaltă și a ratat-o: „Pierzi, câștigi - negustor te numești!”

Mare parte din bani au fost alocați pentru ca Marin Țole, la vremea respectivă secretar de stat în Ministerul Dezvoltării din partea PNL, să procure certificatul care garantează acces la informații secrete de stat, de a cărui urgentă obținere s-au ocupat doi membri ai Masoneriei, Radu Mărgineanu și Gheorghe Florea. După ce planul a eșuat, Eugen Pîrvulescu l-a presat pe Marin Țole să-i dea înapoi jumătate din bani, astfel că acesta din urmă l-a „turnat” la DNA.

Detaliul important din noul dosar penal al senatorului Eugen Pîrvulescu – el fiind deja trimis în judecată la Înalta Curte pentru fraudarea concursului la Serviciul Județean de Ambulanță Teleorman – este că doi masoni au reușit să obțină certificat ORNISS, pe bani, pentru ca „omul de paie” al senatorului să acceadă la șefia Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Miza grupului de interese: „Scoatem și noi niște bani, nu!?”

CNI este organismul care derulează proiecte de construcție sau reabilitare de spitale, clădiri de patrimoniu sau complexuri sportive, cu finanțare de la bugetul de stat sau din bani europeni.

Cutuma politică din România arată că cine controlează CNI la nivel național are „în buzunar” entitățile care doresc implementarea la nivel local a unor proiecte finanțate cu fonduri publice.

„După aceea scoatem și noi niște bani, nu!? Da᾿dacă nu s-a întâmplat, ce să facem!?”, spunea în interceptări unul dintre cei implicați în dosarul de trafic de influență al senatorului Pîrvulescu.

Eugen Pîrvulescu. Foto: Facebook

Certificatul ORNISS – cheia care deschide cutia cu secrete de stat

Importanța funcției de director general al CNI a făcut necesară obligația – prin lege – ca acesta să dețină certificat ORNISS.

Acest document emis de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat permite accesul celui desemnat la date clasificate drept „secret”, „strict secret”, „strict secret de importanță deosebită”.

Din actele dosarului rezultă că, în primăvara anului 2022, Eugen Pîrvulescu l-a determinat pe Marin Țole să-i plătească 60.000 de euro lui Radu Mărgineanu (în două tranșe) pentru ca acesta din urmă, cu ajutorul lui Gheorghe Florea, să urgenteze procedurile în vederea obținerii certificatului ORNISS.

Planul lui Eugen Pîrvulescu de a controla prin „omul lui” Compania Națională de Investiții a eșuat în 2022 din motive politice, nu financiare, deoarece Marin Țole a obținut în cele din urmă certificatul de securitate de la ORNISS.

Doi ani mai târziu, în primăvara anului 2024, Eugen Pîrvulescu a decis să recupereze cei 30.000 de euro investiți pentru controlul CNI și i-a cerut lui Marin Țole banii înapoi.

Țole, care susține că nu-și dorise niciodată funcția de director general al CNI, fiind „presat” de Pîrvulescu s-o accepte, l-a denunțat pe senator la DNA, apoi a discutat cu toți cei implicați în 2022 în întreaga „afacere”, discuțiile fiind interceptate.

Țole Marin. Foto: Facebook

„Strâns cu ușa” să restituie banii

Pe data de 14 martie 2024, Marin Țole s-a întâlnit cu Radu Mărgineanu, căruia i s-a plâns că Eugen Pîrvulescu îi cere înapoi banii pe care i-a „investit” în urmă cu doi ani.

Țole Marin: (…) Înțelegerea ați văzut că a și picat atuncea așa de… așa a fost să fie, da! Dar am o problemuță cu… prietenul nostru. Cu Eugen.

Mărgineanu Radu Mihai: Care Eugen?

Țole Marin: Cu Eugen Pîrvulescu, cel care a tot insistat din partea PNL-ului ca să fie pus… directorul general la C.N.I. Știți cât… (…) El a fost președinte, nu mai e președinte și, la un moment dat, și-a adus aminte, zice: „Bă, știi că ți-am dat ceva să duci… da, acolo ca să… de funcție”. Zice: „Ori renunți la secretar general, ori vii înapoi cu banii, cu 150.000!”. El a zis un miliard jumate (n.r. – lei vechi). „Și, băi, Eugene! – zic – Ce vorbă e asta?”.

Știți? Foarte… am rămas surprins așa și zic poate… găsim soluția cu domnul Florea, cu domnul profesor, să-l liniștească cumva, că altfel ăsta… Nu vreau nici să am probleme, nici să… înțelegeți?

Mărgineanu Radu Mihai: Da…

Țole Marin: Înțelegeți?

Mărgineanu Radu Mihai: Domnul Florea luni o să fie în București…

Țole Marin: Da, da…

Mărgineanu Radu Mihai: Acuma știu că nu este…

Țole Marin: Da…

Mărgineanu Radu Mihai: Luni vorbesc cu el și vă sun.

Înțelepciunea lui „dom profesor”: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”

Pe data de 25 martie 2024, Marin Țole a discutat și cu Gheorghe Florea – „domnul profesor” – despre faptul că Eugen Pîrvulescu îi cere banii înapoi.

Din actele dosarului rezultă că la acea discuție, Gheorghe Florea i-a explicat lui Marin Țole că, pe lângă cei 30.000 de euro pe care acesta din urmă i-a dat lui Radu Mărgineanu, a pus de la el alți 20.000 de euro.

Mai mult, Radu Mărgineanu „a plusat” și el alți 10.000 de euro.

Gheorghe Florea i-a relatat lui Marin Țole că funcționarul de la ORNISS care trebuia să urgenteze eliberarea certificatului pe care el îl solicitase voia, de fapt, 60.000 de euro, în condițiile în care Țole plătise doar jumătate.

Florea Gheorghe: Da eu zic așa, eu vă propun, eu personal … Deci domnu᾿ ministru știe. Știe și de unde am luat, eu am dat 20.000 lui Radu, că știți că a rămas de la 30, nu s-a mai dat nimic, și 10 a zis Radu să-i punem. Dacă i-a pus, nu i-a pus, eu nu am ă… beneficiat, din contră am dat, 20.000! Eu vă fac o propunere, ca să fim… dumneavoastră ați dat 30, lu Radu, da? Eu n-am vorbit cu Radu! (…)

Țole Marin: Că dumneavoastră știți foarte bine, iar ăsta (n.r. – Eugen Pîrvulescu) acuma… că a venit că v-aduceți aminte, erau ă… dublu! Și el mi-a zis, zice: „Bă!”, zice: „Dai jumate!”. „Băi, frate, nici nu știu!” – pentru că vă aduceți aminte că erau pachet. Eu nici nu știu ce era acolo, ascultați ce vă spun eu! Că el mi-a spus, zice: „Domnule 150.000 de lei și 60.000 de euro!”. Și când a văzut că nu s-a mate… (materializat – n.r): „Adu-mi înapoi pe ăia 30.000 de lei!”. Am avut o problemă eu, că vă aduceți aminte că era chestiunea… Ce să vă spun un… un… un… un neica nimeni, un derbedeu!

Florea Gheorghe: Domnu᾿ ministru poate să confirme și eu niciodată n-am zis. (…)

Țole Marin: Că domnu᾿… domnu᾿ ministru știe. Domnu᾿ ministru știe. E pus altcineva acuma și pe mine când a fost m-a pus secretar general și el (Eugen Pîrvulescu – n.r.) ca să mă șantajeze să nu cumva să iau, zice: „Bă, ori renunți la funcția de secretar…”. Mie nici nu mi-a trecut prin minte.

Florea Gheorghe: Tre᾿ să fiți acuma secretar general la partid?

Țole Marin: Da, la partid și de aia…

Florea Gheorghe: Asta este o propunere a mea, dacă om putea mai târziu om face și ceva în spate, dacă nu asta este.

Țole Marin: OK.

Florea Gheorghe: Pierzi, câștigi – negustor te numești! (…) Eu așa propun… îi spun lui Radu: 15. Că Radu știe că și eu am pierdut 20, pierde și el 15. Ceilalți 10 nu știu dacă i-a dat sau nu că… da᾿ el a zis: „Șefu, lasă că pun eu!”. Că el era convins că după aceea scoatem și noi niște bani, nu!? Da᾿ dacă nu s-a întâmplat, ce să facem!?

Țole Marin: Da. Am înțeles chestiunea, da”.

Supărarea lui Pîrvulescu: „Bă, dați-mi, mă, banii înapoi!”

Ultima discuție interceptată de procurori a fost cea dintre Marin Țole și Eugen Pîrvulescu, pe data de 21 mai 2024, în care senatorul îi cerea socoteală primului pentru banii dați în 2022.

Țole Marin: Hai, mă, că mă…! Sincer să fiu, eu n-am vrut să intru în joc, tu știi foarte bine, da?! Da…

Pîrvulescu Eugen: Da, mă, știu, da! (…) Ți-am dat banii ăia. Unde i-am dus p-ăia, banii ăia? Unde sunt? Unde i-ai dus?

Țole Marin: Deci, banii respectivi, tu-ți aduci aminte că, în momentu când a fost, a fost cu Florea – da?! – şi-am ajuns la Radu, cu Florea, da?!

Pîrvulescu Eugen: Nu-l știu pe Florea. Eu…

Țole Marin: Da?! Ți-l arăt, nu e niciun fel de problemă! (…)

Pîrvulescu Eugen: Un miliard jumate. Unde s-au dus banii ăia, fraților?

Țole Marin: La ăla! La ăla s-au dus, ascultă ce-ți spun eu!

Pîrvulescu Eugen: La cine?

Țole Marin: La Radu! La Florea, la Radu, ce-am… Parcă ți-am zis o dată c-am ajuns cu Florea la Radu în casă, că Florea e cel care…

Pîrvulescu Eugen: Da cine e Florea, cine e Radu? Că eu nu-mi dau seama!

Țole Marin: Ă… Păi, Radu e cel care căuta să intervină ca să poată… ă… să dea mai repede avizu. Să poaʼ să dea mai repede avizu ăla de… Da. (…)

Pîrvulescu Eugen: Da nu-i OK să le lăsăm banii la ăia, mânca-v-aş…! Atâția bani?! Un miliard jumate?! Păi, de ce să stăm…

Țole Marin: Mda.

Pîrvulescu Eugen: Eee… să ne fure ăia banii?! De ce să ți-i ia?

Țole Marin: Mda.

Pîrvulescu Eugen: Și ce-ai zis? Ai dus banii, și?

Țole Marin: Da, și i-am lăsat acolo și, pe urmă, ai văzut cum s-a întâmplat cu avizu. A venit avizu ăla nu știu când, când deja totu se cam… șifonase, îți aduci aminte cu Cîțu (n.r. – Florin Cîțu, fost premier), da.

Pîrvulescu Eugen: Păi, da, daʼ eu știu că ți-a mai zis că mai vrea bani.

Țole Marin: Da, daʼ nu…

Pîrvulescu Eugen: Asta a fost supărarea mea, îți dai seama! (…) Da de ce nu te duci peste ăia să-ţi dea banii înapoi? „Bă, dați-mi, mă, banii înapoi!”.

Țole Marin: Păi, și… Să mă duc peste ei?

Pîrvulescu Eugen: Da! „Bă fraților, v-am dat un miliard jumate!”.

Țole Marin: Naiba, au trecut…

Pîrvulescu Eugen: Un an de zile e de-atunci!

Țole Marin: Daʼ, dă-ți seama, din 2022, 2024. Deci sunt cam 2 ani de zile, știi tu!

Pîrvulescu Eugen: 2 ani de zile?

Țole Marin: Da, 2 ani de zile!

Pîrvulescu Eugen: Şi în 2022 i-am dat?

Țole Marin: Da, în 2022! Păi, atuncea! Nu-ți aduci aminte? Când era Cîțu. Și Cîțu pe urmă te-a luat finuț că nu știu ce, că „Mai ai răbdare!”, că mai… Ți-aduci aminte…

Pîrvulescu Eugen: Bine, mă, era… rezolvată atunci, nu ştiu ce s-a-ntâmplat, cine ne-a faultat atunci de nu te-a pus pe tine.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

