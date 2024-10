Primul fragment din carte a fost cuvântul de final al lui Aleksei Navalnîi în procesul Yves Rocher, în vreme ce în cel de-al doilea, disidentul a povestit modul în care autoritățile ruse au încercat să împiedice acțiunile sale publice.

În cel de-al treilea fragment, Aleksei Navalnîi vorbește despre Vladimir Putin, imediat după ce președintele Rusiei a ordonat ininvazia din Ucraina și declanșarea unui război sângeros.

În cel de-al patrulea fragment pe care îl publicăm astăzi, Aleksei Navalnîi scrie din detenție. Opozantul rus descrie universul concentraționar rus făcând o comparație plastică între închisoarea unde este ținut și palatele lui Vladimir Putin.

Fragment 4

24 FEBRUARIE

Ei bine, așadar ce fel de platformă am acum? Aceasta nu este o platformă; sunt în boxa

acuzaților.

Dar acest lucru are avantajele sale. Știți cum spun uneori oamenii într‑o dispută: „Vreau să

spun, doar pentru a se consemna…“ Chiar dacă în mod clar nu există nici o consemnare.

Dar eu am una.

Tot ce spun se consemnează. Așa că am început înfățișarea de astăzi de la tribunal cu o

petiție: „Onorată instanță, doresc să declar oficial și pentru a se consemna că sunt împotriva

acestui război [din Ucraina]. Îl consider imoral, fratricid și criminal. A fost inițiat de membrii

bandei de la Kremlin pentru a le fi mai ușor să fure. Ucid ca să poată fura“.

A fost important pentru mine să spun asta oficial. Ca să rămână pentru totdeauna. Pentru ca

eu însumi să‑mi amintesc mereu că am spus aceste cuvinte în momentul în care trebuiau să fie

spuse: sunt împotriva războiului.

Ar trebui să spuneți și voi asta.

Recomandări Director de fabrică din Sălaj, apropiat al grupării liberale conduse de Lucian Bode, promotor înfocat al lui Vladimir Putin

*

1 IULIE

Trăiesc ca Putin și Medvedev.

Cel puțin așa cred când mă uit la gardul din jurul barăcii mele. Toată lumea are un gard

obișnuit, în interiorul căruia sunt bare pentru pus rufele la uscat. Dar eu am un gard înalt de șase

metri, de genul celor pe care le‑am văzut doar în anchetele noastre asupra palatelor lui Putin și

Medvedev.

Putin locuiește și lucrează într‑un astfel de loc – la Novo‑Ogariovo sau Soci. Și eu

locuiesc într‑un loc similar.

Putin îi lasă pe miniștri să stea în sala de așteptare timp de șase ore, iar avocații mei

trebuie să aștepte cinci sau șase ore pentru a mă vedea. În cazarma mea am un difuzor care redă

melodii precum „Glorie FSB‑ului“, și cred că și Putin are unul.

Totuși asemănările se încheie aici.

Putin, după cum știți, doarme până la ora 10 dimineața, apoi înoată în piscină și mănâncă

brânză de vaci cu miere.

Dar pentru mine ora 10 este ora prânzului, pentru că munca începe la 6.40.

6.00 – Trezirea. Am zece minute să‑mi fac patul, să mă spăl, să mă bărbieresc și așa mai

departe.

6.10 – Exerciții fizice.

6.20 – Sunt escortat la micul‑dejun.

6.40 – Sunt percheziționat și escortat la muncă.

La muncă, stau șapte ore la mașina de cusut, pe un scăunel sub înălțimea genunchiului.

10.20 – Pauză de prânz de 15 minute.

După muncă, mai stau câteva ore pe o bancă de lemn sub un portret al lui Putin. Asta se

numește „activitate disciplinară“.

Sâmbătă, lucrez cinci ore și stau din nou pe banca de sub portret.

Duminică, teoretic, este zi liberă. Dar în administrația Putin sau oriunde a fost stabilită

rutina mea unică, ei sunt experți în relaxare. Duminica stau într‑o cameră, pe o bancă de lemn,

timp de zece ore.

Nu știu cine poate fi „disciplinat“ de astfel de activități, cu excepția unui infirm cu probleme

la coloana vertebrală. Și poate că acesta este scopul lor.

Dar mă cunoașteți – sunt optimist din fire și caut partea bună a lucrurilor chiar și în existența

mea întunecată. Mă distrez cât pot. În timp ce coseam, am memorat monologul lui Hamlet în

limba engleză.

Cu toate acestea, deținuții din tura mea spun că, atunci când închid ochii și murmur ceva în

engleza shakespeariană de genul „in thy orisons be all my sins remembered“ 2 , li se pare că aș

invoca un demon.

Dar eu nu am astfel de gânduri: invocarea unui demon ar fi o încălcare a regulamentului

închisorii.

Recomandări Cum a fost consolat senatorul Eugen Pîrvulescu după ce-a plătit pentru o funcție înaltă și a ratat-o: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”

Volumul de memorii „Patriot” de Aleksei Navalnîi este cea mai așteptată carte a anului la nivel internațional. Editura Litera va publica ediția cărții în limba română concomitent cu marile ediții internaționale din Statele Unite ale Americii, Mare Britanie, Germania, Spania sau Franța, pe 22 octombrie.

Cartea va fi lansată simultan atât pe print (ediție cartonată), cât și în format digital (ebook & audiobook). Până atunci, cartea este disponibilă la precomandă cu o reducere atractivă și transport gratuit pe site-ul litera.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News