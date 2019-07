Fosta prezentatoare de la Prima TV a amintit în textul postat pe contul său de Facebook de lucrurile pe care le-a semnalat de-a lungul timpului în mediul online și au rămas doar la acest stadiu de a fi semnalate., fără ca nimeni să iasă măsuri pentru a îndrepta ceva.

„Am tot scris, luni la rând, despre abuzurile și mizeriile inumane din secțiile de oncopediatrie din România. Am scris doar pe baza mesajelor primite de la părinți disperați… Și nu s-a sesizat nimeni, deși la mijloc erau copii bolnavi de cancer cărora li se răpea șansa unor ani în plus, dacă nu chiar șansa la viață… Am scris despre anomalii ale legilor în baza cărora părinții puteau beneficia de concediu medical , în cazul în care aveau copii grav bolnavi… Am scris despre o grămadă de anomalii, de fapte de corupție, de mizerii etc… Cui îi păsa? Nimănui. Tot ce scriem pe FB e scris cumva pentru a ne liniști nouă conștiința… Ăștia care mai avem conștiință. Dar nu schimbăm nimic”, a scris Magda Vasiliu în mediul online.

Ea a făcut referire și la cazul Alexandrei, care a căzut victimă lui Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat că a ucis două tinere în Caracal.

„Scriem revoltați toți de atitudinea acelui individ, „polițist”, care i-a spus unei biete fete că „ține linia ocupată”, ca și cum ne-am fi așteptat la altceva de la unul ca el… Roby din Las Fierbinți există. Dar e un serial menit să ne facă să râdem… în schimb, moartea Alexandrei e reală.

Statului trebuie să-i fie frică de cetățeni. De forța lor. De ce pot face dacă sunt uniți. De postări pe FB nu-i e frică nimănui. Dar, scriem. Cum fac și eu acum… Suntem departe de România din motive care mi-aș fi dorit să nu existe vreodată…Ș i nu pot să fac altceva decât să cred și să sper că România mai are o șansa”, a încheiat Magda Vasiliu.

