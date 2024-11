Spre exemplu, în colecția lansată de Alexia Eram se regăsește și un tricou care pe piept are o pubelă de gunoi peste care apare mesajul „My ex still misses me” („Fostului meu încă îi este dor de mine”).

Prezenți la evenimentul de lansare a colecției, reporterii din emisiunea „La Măruță” nu s-au putut abține și au întrebat-o direct pe Alexia Eram dacă mesajul a fost scris pentru cineva anume.

Și-a lansat propriul brand de haine

Întrebarea a venit deoarece fiica Andreei Esca s-a despărțit recent de Mario Fresh, partenerul alături de care a stat mai mulți ani. Însă Alexia Eram s-a eschivat și a afirmat că toată colecția a fost gândită de mai multă vreme, astfel nu face referire la nimeni anume.

„Cum ești pe plan emoțional?”, a fost întrebată apoi fiica Andreei Esca, iar Alexia Eram a afirmat că nimeni nu a mai întrebat-o direct acest lucru până acum, de când s-a despărțit de Mario Fresh.

A evitat să ofere și aici un răspuns clar, și a spus doar: „Sunt foarte bine, mulțumesc”.

În cadrul evenimentului de lansare a brandului de haine al Alexiei Eram, Andreea Esca a mers însoțită de tatăl ei, Dumitru Esca, în vârstă de 86 de ani. Bărbatul a reușit să atragă toate privirile, deoarece a urcat și pe podium și a defilat.

Din câte se pare, un tricou din colecția Alexiei Eram costă 56,9 euro, un hanorac se vinde la prețul de 115,9 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,6 euro.

