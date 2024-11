Forţele rebele au lansat un atac surpriză în cursul acestei săptămâni, cucerind peste 50 de localități şi reaprinzând un conflict care a fost în mare parte îngheţat timp de ani de zile.

Într-un videoclip geolocalizat de CNN, un luptător rebel filmează în timp ce conduce pe străzile pustii din partea de vest a oraşului Alep. El îl laudă pe Allah în timp ce vehiculul se apropie de moscheea Zine El Abidine din vestul acestui oraș, al doilea ca mărime din Siria.

Meanwhile, in Aleppo, rebels are celebrating victory and setting off fireworks in the city center



Assad's army has effectively surrendered the country's largest city without a fight.



Aleppo in three days! Putin, whats with your face? pic.twitter.com/SyzsOG9cns — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2024

Armata oficială siriană a declarat că se confruntă cu un „atac major” şi a anunţat că va „consolida toate locaţiile de-a lungul diferitelor fronturi de luptă”, însă mai mulţi locuitori ai oraşului spun că forţele regimului s-au retras din mai multe cartiere din partea de vest a Alepului. Rușii au fost de asemenea filmați în timp ce fugeau din oraș.

Ofensiva, care a început miercuri, este prima confruntare majoră din ultimii ani între opoziţia siriană şi regimul lui Bashar al-Assad, care se menține la putere cu ajutorul Rusiei la aproape 14 ani de la declanșarea războiului civil din Siria.

„Forţele noastre au început să intre în oraşul Alep”, a anunțat coaliţia rebelă recent înființată, Comandamentul Operaţiunilor Militare.

Rebels in Syria have now cleared the Russians and Assadists out with only a 3 hour drive from Putin's puppet Assad in Damscus.



Here, in the center of Allepo.pic.twitter.com/s91hau9mbJ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 29, 2024

Ceva mai devreme, vineri, grupul rebel anunţase că a preluat controlul asupra Centrului de cercetare ştiinţifică militară al lui al-Assad, la periferia oraşului Alep, după „ciocniri intense cu forţele regimului şi miliţiile iraniene”. Ulterior, organizaţia a difuzat o înregistrare video în care tancurile regimului sirian părăsesc Alep în timp ce forţele rebele avansează.

🚨 Syria: Second largest city in the country, Aleppo, 2.1 million population, fell to the rebel coalition in just 2 days of operation.

Syrian dictator Assad fled to Moscow at the beginning to beg Putin for help and is yet to return. pic.twitter.com/JQxR9fsaX9 — Igor Sushko (@igorsushko) November 29, 2024

Rebelii s-au apropiat şi mai mult de oraş în cursul după-amiezii de vineri. Într-o înregistrare video geolocalizată de CNN, luptătorii au fost văzuţi lângă statuia lui Bassel al-Assad, fratele decedat al lui Bashar al-Assad, în partea de est a cartierului New Aleppo. Un luptător coboară un steag sirian de pe catarg, potrivit imaginilor.

Un general iranian, ucis la Alep

Într-un atac comis mai devreme vineri, un obuz de artilerie a lovit căminele studenţeşti ale Universităţii din Alep, omorând patru persoane, potrivit oficiosului regimului de la Damasc, SANA, care a dat vina pe facţiunile de opoziţie. Purtătorul de cuvânt al grupărilor rebele, Hassan Abdulghani, a respins acuzaţiile din partea propagandei lui al-Assad, calificându-le drept „minciuni fără fundament”.

Un angajat al Universităţii din Alep, care a vorbit sub rezerva anonimatului din motive de securitate, a confirmat că un proiectil de artilerie a lovit etajul al doilea al unui cămin în care se aflau studenţi în acel moment. O înregistrare video care circulă pe reţelele sociale, geolocalizată de CNN, arată tineri ieşind în fugă dintr-un cămin din campusul Universităţii din Alep şi transportând o persoană rănită.

Presa de stat iraniană a declarat că un general de brigadă al Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), Kioumars Pourhashemi, a fost de asemenea ucis în oraş.

Rușii și soldații lui al-Assad bombardează orașul Idlib

Într-o convorbire telefonică cu omologul său sirian, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a acuzat SUA şi Israelul de „reactivarea” rebelilor şi a „subliniat sprijinul continuu” al Iranului pentru regimul de la Damasc și armata sa.

Armata lui al-Assad, despre care există zvonuri că s-a dus la Moscova, a răspuns cu atacuri aeriene asupra oraşului Idlib, unul dintre ultimele bastioane ale opoziţiei, unde locuiesc peste patru milioane de oameni. Căştile Albe au declarat că „avioane ale alianţei ruso-siriene” au lovit vineri „cartiere rezidenţiale, o benzinărie şi o şcoală în oraşul Idlib”, omorând cel puţin patru persoane şi rănind alte şase.

Videoclipuri geolocalizate de CNN au arătat pagube la o benzinărie din Idlib. Într-un videoclip, un bărbat purtând o vestă de presă se filmează în timp ce aleargă printr-o benzinărie în flăcări după un atac aerian. El ia de mână un copil care ţipă, cu sângele curgându-i pe faţă. „Îl vreau pe tatăl meu, îl vreau pe tatăl meu. Este ars, este în foc”, spune băiatul, în timp ce este scos din benzinărie de către jurnalist.

Un război cu implicații mai ample

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis regimului de la Damasc „să restabilească rapid ordinea în această zonă”.

Războiul civil din Siria a început în timpul Primăverii Arabe din 2011, când regimul de la Damasc a reprimat o revoltă pro-democraţie. Ţara a intrat într-un război civil la scară largă odată cu formarea unei forţe rebele, cunoscută sub numele de Armata Siriană Liberă, care a intrat în luptă împotriva trupelor guvernamentale.

Conflictul a luat amploare pe măsură ce alţi actori regionali şi puteri mondiale – de la Arabia Saudită, Iran, SUA și până la Rusia – au intervenit, escaladând războiul civil în ceea ce unii observatori au descris ca fiind un „război prin procură”. Rețeaua teroristă Statul Islamic a reuşit, de asemenea, să își formeze un califat până când a suferit lovituri semnificative.

De la acordul de încetare a focului din 2020, conflictul a rămas în mare parte latent, cu ciocniri de nivel scăzut între rebeli şi regimul lui al-Assad.

Potrivit ONU, peste 300.000 de civili au fost ucişi în războiul din Siria, iar milioane de oameni au fost strămutaţi în întreaga regiune.

