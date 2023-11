În cadrul şedinţei, a fost proiectat un film al Armatei Israelului, în care erau prezentate crimele atroce comise asupra femeilor, copiilor și bărbaților israelieni de către gruparea palestiniană teroristă Hamas. Potrivit informațiilor Libertatea, multe dintre imagini au fost difuzate în forma lor brută, așa cum au fost filmate de IDF, adică neblurate.

„Omorau copiii, imaginile sunt dure pentru oricine, pentru orice om sunt extrem de dure. Nu am putut să stau. Copii împușcați, chin, plânsete, nu am cum… Din păcate, peste tot sunt crimele astea, și aici lângă noi. Este vorba despre criminali și de victime, atât, nimic altceva. În sală a fost tăcere. Sunt unii care pot să se uite, eu nu pot. De mic am fost mai sensibil, nu am putut să stau nici când sacrificau animalele. Mai sunt colegi care au ieșit afară. Să vii să strigi Allah Akbar, să zici că Dumnezeu e mare, și după aia să omori în numele lui Dumnezeu, mi se pare cea mai mârșavă… O dovadă de prostie”, a spus senatorul USR Virgil Bob, care nu a mai așteptat finalul filmului.

Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a spus că România își dorește pace, „nu să vedem atrocități care să justifice alte atrocități și să rămânem într-un carusel al omorârii unor oameni care nu au niciun fel de vină”. „Sunt colegi care nici nu au intrat, dar important este să știm care sunt intențiile care stau în spatele acestor imagini”, a adăugat el. „Nu mi-am dorit să văd niciuna dintre aceste imagini. Din nefericire, în viața mea am trecut prin evenimente care au dus la pierderea de vieți ale unor oameni apropiați și nu pot să văd asemenea imagini ca justificare la nimic”, a punctat Andrușceac.

Recomandări Cod roșu de Bojdeucă. Ne-am șters trecutul cu fonduri europene

Liderul AUR, George Simion, a susținut că a ieșit din sală deoarece merge la toaletă. „Bineînțeles că le-am văzut, mai continuă încă 40 de minute imaginile. Oribile, cum să fie? Un atac terorist! În general, sunt destul de rezistent”, a afirmat el.

Şedinţa din Parlament a fost propusă de deputatul Silviu Vexler, reprezentant al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi aprobată de Birourile permanente reunite. Stenograma nu va fi publicată în Monitorul Oficial, iar parlamentarilor li s-a cerut să nu filmeze sau să fotografieze ședința cu telefoanele mobile, dar senatoarea Diana Șoșoacă a transmis LIVE pe Facebook începutul. „Va începe ședința secretă, o să trebuiască să închid acest live. Este interzis”, a spus ea.

Urmărește-ne pe Google News