„Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața”

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Mesajul vine exact la patru ani de la 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a lansat invazia la scară largă. Lidera de la Chișinău a vorbit despre victime, despre familiile distruse și despre prizonierii de război.

„Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Nu uităm chinul prizonierilor de război torturați și umiliți în captivitate.”

Maia Sandu a subliniat că Ucraina nu luptă doar pentru ea: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă.”

Mesaje similare de la Kiev și Bruxelles

În aceeași zi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că războiul se află la „începutul sfârșitului”, dar a avertizat că Moscova nu dă semne că ar vrea cu adevărat pacea.

La Kiev a ajuns și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a transmis că Europa nu va ceda până când pacea nu va fi restabilită „în termenii Ucrainei”.

La București, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au transmis mesaje de sprijin, iar Palatul Victoria a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început pe 24 februarie 2022. Potrivit Associated Press, aproape două milioane de persoane, soldați și civili, au fost ucise, rănite sau sunt dispărute după patru ani de lupte intense. Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. Negocierile continuă, dar luptele nu s-au oprit. La patru ani de la începutul invaziei, Ucraina rezistă. Iar mesajul Maiei Sandu vine într-un moment în care liderii europeni încearcă să transmită același lucru: sprijinul nu se oprește.

