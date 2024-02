Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău trebuie să șteargă din registrele școlii nota 2 la purtare pe care i-a dat-o fostului său elev Andrei Voicu în 2018, a decis Curtea de Apel Ploiești, pe 30 ianuarie 2024. Acesta a fost pedepsit de conducerea școlii acum șase ani fiindcă și-a ironizat pe un grup de Facebook al liceului o profesoară de desen, care cu ani înainte făcuse un videoclip muzical împreună cu alte două tinere.

Tânărul este astăzi student la Psihologie la Iași, în plină pregătire a lucrării de licență cu titlul „Percepția riscului privind jocurile de noroc”.

„Au crezut că, fiind de la țară, suntem mai proști. Am mers înainte fiindcă știam că avem dreptate. Dar am suferit mult, am trecut prin multe. Mereu însă ne întrebam: are voie o școală să încalce legea și să nu pățească nimic?”, mai spune femeia.

Procesul a început în 2020, după absolvirea liceului

Toată povestea a început în 2018. Andrei Voicu era atunci elev în clasa a XI-a și a postat pe un grup de Facebook al liceului din Buzău un videoclip al profesoarei sale de desen și mesajul: „Colegiul «Bogdan Petriceicu Hasdeu» este liceul în care este interzisă purtarea bărbii și a părului lung, dar unde predă una dintre cele mai luminate minți ale sistemului de învățământ, această struțo-cămilă a artei, care se zbate între vocația de a cânta și de a desena”.

A urmat o anchetă disciplinară și apoi a primit nota 2 la purtare pe primul semestru. Pentru că această notă îi putea periclita intrarea la facultate, mama lui Andrei a decis să deschidă acțiune în instanță. Asta se întâmpla în 2020.

Andrei a luat bacalaureatul cu nota 9,03 și apoi s-a înscris la facultate. Anul trecut, în aprilie, Tribunalul Buzău anula deciziile colegiului din Buzău. De asemenea, obliga liceul să radieze „mențiunile din evidențele școlare în ceea ce-l privește pe reclamant cu privire la aplicarea notei 2 la purtare pe semestrul I al anului școlar 2018-2019, cu efectuarea cuvenitelor modificări” și să-i plătească elevului 3.000 de euro daune morale plus cheltuieli de judecată de 2.800 de lei.

Colegiul a făcut recurs și decizia definitivă a venit nouă luni mai târziu, pe 30 ianuarie 2024: „respinge recursurile, ca nefondate”. Decizia Curții de Apel Ploiești este definitivă.

Libertatea a cerut un punct de vedere de la Colegiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, dar acesta nu a survenit până în momentul publicării articolului.

