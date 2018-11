Mara Bănică a trecut prin momente teribile. Fiul său, lovit la școală de învățătoare. ”Mi-a bătut copilul rău, în fața clasei”

Mara a povestit toată întâmplarea spunând că a 'înghețat ' când a auzit ce a pățit băiețelul.

'Femeia asta a venit să predea la clasa lui Dima astăzi, trimisă de inspectoratul școlar de sector. Mi-a bătut copilul rău, în fața clasei. A jignit o altă fetiță. Apoi a plecat acasă. Mă întreb eu, așa, bulversată, plină de frustrări și amărăciuni…cum îmi trimit eu copilul mâine la școala? Ce-i spun?' a scris Mara pe Facebook

Vedeta TV a dat apoi detalii într-o emisiune TV, luni seară.

„Îngrijorată e puţin spus, am avut o zi care nu vreau să se repete niciodată. Ne-am îngrijorat şi eu şi ai mei. Învăţătoarea lui Dima este însărcinată şi ştiam că va intra într-un prenatal de 3 luni. Toţi părinţii erau curioşi să vadă cine va veni la clasă. Clasa I este foarte grea, multe teme. Astăzi trebuia să fie prezentată noua doamnă. Nu ne-a salutat nici pe mine, nici pe cealaltă mămică. Când am auzit, am îngheţat. Cică nu avea caietul de matematică pe bancă. Am cerut numărul doamnei, dar n-am făcut rost şi bine că nu am făcut că eram nervoasă şi nu aveam o discuţie în parametri normali. Fiul meu merge la o şcoală de stat şi am crezut în sistemul ăsta de stat. E pensionară, am vorbit cu doamna director şi mi-a spus că zboară din şcoală. Problema mea a fost rezolvată, dacă ştia doamna asta că e fiul meu, nu se atingea de el. Cred că regretă, a fost ghinionul vieţii ei, ea nu ştia cine sunt copiii”, a spus Mara Bănică.

'Ceilalţi copii au fost jigniţi. Una dintre fetiţe nu a fost scoasă din ‘proastă’. Nu pot să îmi explic cum a putut inspectoratul să facă o asemenea alegere, să trimită pe această femeie, ăsta e învăţământul românesc în proporţie de 60% ' a adăugat vedeta TV.