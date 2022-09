„În primul rând trebuie să respectăm legea. Legea trebuie să vină cu indicele de inflație de anul anterior. Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10%, categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Părerea mea e că trebuie găsită calea… cum am găsit când am intrat la guvernare, acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste 3,5 milioane de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a spus Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește salariul minim pe economie, acesta ar trebui să ajungă la 3.000 de lei, iar 200 de lei din acești bani să nu fie impozitați, a anunțat liderul PSD, care a salutat decizia Comisiei Europene privind salariul minim european.

„Adoptarea de către Parlamentul European a Directivei privind salariul minim european, proiect susținut intens de PSD, este o mare victorie pentru toți acei oameni care muncesc din greu și care, în ultima perioadă, au fost cei mai afectați de criza economică și de cea de pe piața energiei”, a notat Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Totodată, este un motiv în plus pentru care PSD susține necesitatea creșterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie (inclusiv prin scutirea de taxe și contribuții a 200 de lei), propunere cu care va merge în Coaliție. Este extrem de clar acum că trebuie să creștem salariul minim”, a scris Marcel Ciolacu.

