„Important e că ne-am implicat, chiar dacă au fost, cum spunea Radu Moldovan, discuţii corecte şi libere în interiorul partidului dacă ne asumăm să intrăm la guvernare sau nu. Categoric, dacă rămâneam în opoziţie, aveam cel mai mult de câştigat. Începeam iarăşi cu suspendarea preşedintelui, să nu credeţi că ne opream uşor!”, a afirmat Ciolacu, aflat la Sălaj.

„Părerea mea este că a fost cea mai corectă decizie, nu pentru noi, a fost cea mai corectă decizie şi pentru primari, şi pentru preşedinţii de Consilii Judeţene, şi pentru români, pentru că România, după un an de zile, având baza acestei coaliţii, a reuşit să depăşească cea mai neagră perioadă”, a adăugat el.

Liderul PSD și al Camerei Deputaților a trimis apoi o „săgeată” către partenerii de coaliție. „N-am nicio reţinere şi fără să jignesc niciun coleg din interiorul PNL, a fost o guvernare dezastruoasă timp de doi ani acea guvernare de dreapta din România”, a spus el.

Președintele PSD a mai afirmat că social-democraţii sunt dispuşi să facă parte dintr-o coaliţie de guvernare şi după alegerile din 2024, dacă românii „vor considera că aceasta este calea”.

„Ne-am asumat această coaliţie. Mergem până în 2024. Dacă românii, fiindcă ei sunt suverani, vor considera că aceasta este calea, ne vom asuma din nou o astfel de coaliţie largă. Repet, s-a dus perioada în care România îşi permitea să piardă timp”, a precizat el.

Recomandări În plin război, copiii liderilor ruși care critică Occidentul petrec vacanțe luxoase în afara țării, inclusiv în țări UE și NATO

Ciolacu: „Voi fi președinte PSD cât timp consider că sunt un plus”

Liderul social-democrat a precizat că nu își va face alt partid, cum au făcut alți președinți PSD și a promis că va rămâne în funcție cât timp va fi dorit și cât timp va considera el că ajută PSD.

„Eu vă promit și am mai promis-o că n-o să-mi fac niciodată un alt partid. Sunt în acest partid de 30 de ani și din acest partid o să plec acasă, ca fiecare dintre noi. O să încerc să stau în funcția de președinte atâta timp cât dumneavoastră îmi acordați acest vot și mai ales atâta timp cât eu consider că sunt un plus pentru Partidul Social Democrat”, a afirmat Ciolacu, care a menționat că nu va face „jocuri” ca să rămână în funcție.

„N-am să stau niciun minut și nicio secundă în plus și n-am să fac niciun fel de jocuri în Partidul Social Democrat de a menține o așa-zisă putere”, a mai punctat el.

