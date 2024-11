Ciolacu a menţionat că atât el, cât şi colegii săi Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu, anticipaseră încă din vară cine va ocupa locul doi în cursa prezidenţială.

Întrebat dacă predicţiile se confirmă, liderul PSD a răspuns afirmativ, dar a subliniat importanţa aşteptării rezultatelor din diaspora.

,,Există o mobilizare. Noi, toţi trei am spus de mai mult timp am spus că la turul 1 va fi o mobilizare din partea tuturor partidelor, lucru care se şi vede. Până la urmă, ne bucură faptul cu cât mai mulţi români vin la vot. Am date că a venit foarte multă lume la vot şi vom vedea” , a declarat Ciolacu la sediul partidului.

,,Da, din punctul meu de vedere, da. Să vedem totuşi şi votul din diaspora, dacă va schimba această ordine”, a completat Marcel Ciolacu.

Reacţia la campania electorală a lui Călin Georgescu

Referitor la candidatura lui Călin Georgescu, Ciolacu a comentat că aceasta nu este o surpriză. El a criticat stilul de campanie al partenerilor de coaliţie, exprimându-şi regretul pentru atacurile la adresa familiei.

,,Îmi pare rău că partenerii noştri de coaliţie n-au înţeles că la acest lucru duce o astfel de campanie, cu atacuri la familie. Eu le-am dus, mai greu familia, dar vor vedea ce au obţinut ei din acest stil de campanie”, a adăugat Ciolacu.

