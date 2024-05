Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 17 mai, că a existat o discuţie între angajaţii din Guvern care cer majorarea salariilor şi şeful Cancelariei, Mihai Ghigiu, dar nu a oferit nicio soluție concretă de rezolvare a nemulțumirilor salariaților de la Palatul Victoria.

„Am înţeles că au avut o discuţie cu şeful Cancelariei. Nu am apucat să cunosc pe toată lumea din Guvern. Am şi promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie. Eu sunt un om foarte deschis şi am stat de vorbă cu fiecare categorie în parte”, a afirmat Marcel Ciolacu, aflat la Piatra Neamț, potrivit news.ro.

Angajaţii din aparatul de lucru al Guvernului se află în grevă japoneză, după ce zilele trecute au organizat un protest spontan.

Aproximativ 400 de angajați au cerut majorarea lefurilor cu 30%. Liderul sindical Noni Iordache a susținut că funcționarilor Executivului condus de Marcel Ciolacu nu le-au mai crescut salariile de aproape 10 ani. Media veniturilor este de aproximativ 5.000 de lei net lunar.

Pe 13 mai, aflat atunci în Dâmbovița, Marcel Ciolacu a spus că va discuta personal cu protestatarii, după ce va reveni în Capitală și că „am să fac un team building ca să ne cunoaștem mai bine”.

