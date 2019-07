Tei dintre cei patru jandarmi montani nu au fost la prima misiune de acest fel, ei ducând tricolorul românesc pe alte două vârfuri – în 2017 pe Mont Blanc (4.810 m), iar în 2018, pe Matterhorn (4.478 m), relatează Agerpres.

Șeful Postului de Jandarmi Montani Zărneşti, plutonierul adjutant Marian Blajiu, a spus că misiunea a fost una dificilă din cauza temperaturilor extreme şi a altitudinii.

„Am făcut trei zile de aclimatizare, după ce am ajuns în Caucaz, iar în a patra, văzând şi prognoza meteo favorabilă, am decis să facem şi vârful. Am plecat la ora 1 dimineaţa şi am ajuns după opt ore de ascensiune, după care am coborât patru ore, la tabăra de bază”, a explicat Blajiu.

Şeful Secţiei montane a IJJ Braşov, locotenent Tudor Deleanu, cel mai nou membru al echipajului, a precizat, la rândul său, că a fost o ascensiune complexă, „nu neapărat din cauză că este un munte foarte dificil, este tehnic pe anumite porţiuni, doar că acolo vremea, condiţiile meteo extreme şi altitudine îşi spun cuvântul”.

„Am început cu o pregătire temeinică, desfăşurată în masivele din România, în special în Bucegi şi Piatra Craiului. Depindem unul de celălalt, învăţăm unul de la celălalt, fără sprijinul colegului nu ai putea ajunge acolo unde îţi doreşti”, a mai spus Deleanu.

„Noi, ca jandarmi montani, prin misiunile pe care le desfăşurăm, prin menţinerea ordinii publice pe traseele montane şi în staţiunile turistice, precum şi prin acţiunile de căutare ne pregătim continuu, dar ne pregătim şi individual”, a adăugat şeful Postului de Jandarmi Montani din Râşnov, plt. adj. şef Constantin Gârniţă.

Plt. adj. Ionuţ-Marian Bîrligă, subofiţer operativ în cadrul Postului Montan Zărneşti, cunoscut şi ca Duckadam-eroul munţilor, fost portar la ASF Zărneşti, a menţionat că a dedicat această reuşită băieţelului său.

„Pe data de 5 septembrie 2017 i-am făcut cadou fetiţei mele Vârful Mont Blanc şi am desfăcut o şampanie de ziua ei, acolo. Rămăsesem dator băieţelului şi, cu ocazia aceasta, m-am achitat de această datorie”, a spus Bîrligă.

