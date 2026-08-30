„Cu profundă tristețe și regret, conducerea și întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își exprimă regretul față de decesul tragic al doamnei doctor Liliana Predescu, medic primar ORL. Timp de mai bine de 25 de ani, doamna doctor Predescu și-a dedicat întreaga carieră și energie pacienților, fiind un medic caracterizat de profesionalism, empatie, dăruire și competență. Dincolo de calitățile profesionale excepționale, doctorul Liliana Predescu a fost un om cu un suflet nobil, recunoscut pentru firea sa bonomă, optimismul contagios și bunătatea infinită”, au transmis reprezentanții Spitalului Judeţean din Târgu Jiu.

Accidentul a avut loc la ora 00:20, când Liliana Bobic Predescu, în vârstă de 63 de ani, traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 38 de ani din Târgu Jiu. Echipajele de ambulanță sosite la fața locului au încercat resuscitarea, însă fără succes.

Potrivit primelor date din ancheta poliției, șoferul, care a fost testat cu etilotestul având rezultat negativ, nu circula pe o trecere de pietoni.